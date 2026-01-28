Coaliția, pe un butoi de pulbere! Ședință de urgență la PSD după declarațiile premierului Bolojan

Miniștrii PSD au fost convocați de urgență în ședință de liderul partidului, Sorin Grindeanu

Tensiunile din coaliție ating cote alarmante după ultima ședință a liderilor! Miniștrii PSD au fost convocați de urgență în ședință de liderul partidului, Sorin Grindeanu, după ce Ilie Bolojan a dat semnalul că vrea să scoată PSD de la guvernare și a spus că țara poate funcționa cu un Guvern minoritar. Social-democrații i-au transmis că România nu se guvernează după principiul “vreau sau nu vreau”.

Miniștrii social-democrați se renesc astăzi, de la ora 12.00, în biroul președintelui partidului Sorin Grindeanu pentru a discuta după tensiunile din Coaliție. Aceste tensiuni au pornit, de acaestă dată, de la programul adoptării celui de-a ltreilea pachet de măsuri, adoptare care a fost amânată cu o săptămână, până când va fi gata si programul de relansare economică propus de social-democrații.

Partidul condus de Grindeanu insistă ca acesta să fie adoptat la pachet cu reforma din administrație de teamă că în caz contrar premierul Bolojan ar putea să amâne sau chiar să nu mai adopte deloc programul de rlansare economică. Este și contextul în care miniștrii se reunesc pentru a discuta despre aceste măsuri, dar și despre bugetul care urmează să fie adoptat, buget care etse o condiție importantă pusă de PSD ca să nu plece de la guvernare.

În interiorul PSD, de altfel, continuă consultarea internă pentru că social-democrații trebuie să decidă dacă mai rămân sau nu în guvern. Totul după ce Bolojan a dat de înțeles că nu exlude scenariul unui guvern minoritar - fără PSD, scenariu care, conform premierului, "nu etse de dorit, dar nu este nici exclus". Mai mult, șeful Executivului nu exclude nici să adopte măsurile prin OUG de teama unei sesizări la Curtea Constituțională.