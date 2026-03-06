Ce ascunde ministra Țoiu? Transmisia conferinței de presă de la MAE, întreruptă brusc înainte de întrebările jurnaliștilor VIDEO

Sursă: realitatea.net

Precedentul „Țoiu” și scandalul repatrierilor preferențiale.

Într-un gest care sfidează orice normă de transparență instituțională, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a întrerupt brusc vineri transmisiunea în direct a conferinței de presă, exact în momentul în care jurnaliștii se pregăteau să adreseze întrebări despre situația explozivă din Orientul Mijlociu.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a recurs vineri la o măsură radicală în timpul conferinței de presă dedicate crizei de securitate din Orientul Mijlociu. Deși evenimentul a început la ora 15:30 cu prezentarea datelor oficiale de către purtătorul de cuvânt Andrei Țărnea, dialogul cu presa a fost anulat subit. În momentul în care jurnaliștii se pregăteau să adreseze întrebări, sunetul a fost tăiat, imaginea a dispărut, iar emisia live a fost oprită definitiv.

Bilanțul evacuărilor din zona de conflict

Înainte de întreruperea semnalului, reprezentantul ministerului a oferit detalii despre operațiunile de repatriere desfășurate în cursul zilei de vineri. Potrivit oficialului, două zboruri de linie ale companiei Fly Dubai au adus în țară aproximativ 258 de cetățeni români. Totodată, la ora 14:50, a aterizat și prima aeronavă de evacuare operată direct de România prin intermediul mecanismului european pentru protecție civilă. MAE a ținut să precizeze că aceste misiuni sunt gestionate strict pe baza criteriilor de urgență, respingând criticile privind modul de organizare al operațiunilor.

Incidentul de vineri nu este unul izolat, survenind după ce, cu doar o zi înainte, ministra de externe Oana Țoiu a părăsit brusc o altă conferință de presă. La acel moment, oficialul a evitat să răspundă acuzațiilor lansate de fostul premier Victor Ponta, care sugerase existența unor prioritizări subiective în procesul de repatriere. În centrul disputei se află fiica acestuia, Irina Ponta, care a revenit în România în cursul zilei de vineri.

Reacții juridice după repatrierea fiicei lui Victor Ponta

Deși evacuarea Irinei Ponta s-a finalizat, tensiunile dintre familia fostului premier și conducerea MAE au escaladat. Daciana Sârbu, mama fetei, a anunțat public intenția de a depune o plângere penală împotriva ministrei Oana Țoiu pentru abuz în serviciu. Acuzațiile vin pe fondul unui scandal de proporții legat de modul în care instituția a gestionat cazurile cetățenilor români blocați în zona de conflict și a presiunii publice exercitate de diverse persoane din spațiul politic.