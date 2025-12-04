Anca Alexandrescu: "Nicușor Dan nu-și va termina mandatul". PLANURILE pentru Capitală
Anca Alexandrescu a anuțat primul lucru pe care îl va face la primărie din funcția de primar
Anca Alexandrescu a anuțat primul lucru pe care îl va face la primărie din funcția de primar. Candidata susținută de AUR la Primăria Capitalei a transmis că va face un audit. De asemenea, Anca Alexandrescu a adăugat că Nicușor Dan nu-și va termina mandatul de președinte.
Moderator: Spune-mi, care e primul lucru pe care îl vei face după ce vei ajunge primar general a Capitalei?
Anca Alexandrescu: Audit. Bineînțeles, vei scoate la suprafață toată corupția.
Moderator: Și eu ziceam că beau o șampanie.
Anca Alexandrescu: Nu. Eu nu beau.
Moderator: Nu trebuie să bei, vorba bine, îți pui un par de șampanie. Adică tu faci audit.
Anca Alexandrescu: Dar să știi că nu-i de sărbătorit. Pentru că e foarte mult de muncă. Și va fi foarte greu.
Moderator: Și, mai departe ce se va întâmpla?
Anca Alexandrescu: Păi, teoretic ar trebui să fie alegere anticipate, dar mi-e greu să cred că președintele va dizolva Parlamentul.
Eu, dacă mă întrebi, acum ies din haina de candidat, eu nu cred că Nicușor Dan va termina mandatul.
