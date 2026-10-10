Alin Tişe, manifest dur adresat lui Ilie Bolojan: „România nu mai poate fi jucăria ta politică”

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 10:43

Președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tişe, a publicat un manifest pe pagina lui de Facebook adresat premierului interimar Ilie Bolojan, pe care-l acuză de aroganță și sabotarea interesului național. Liberalul îl somează pe șeful său de partid să deblocheze formarea unui guvern stabil, deoarece „adâncirea acestei crize ne afectează pe toți și ne împinge pe toți în prăpastie.”

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