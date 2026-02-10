Veste uriașă pentru românii cu rate: Soluții obligatorii de plată înainte de orice măsură de executare

Cazuri în care datoriile au explodat din cauza penalităților

O nouă directivă europeană va modifica regulile privind contractele de credit pentru consumatori și va introduce măsuri suplimentare de protecție pentru românii care nu își mai pot plăti ratele. Documentul prevede că băncile vor putea apela la executarea silită doar după ce au epuizat toate celelalte proceduri legale.

În prezent, restanțele sunt cedate rapid către firmele de recuperare, iar acestea pot trece la executare silită fără prea multe etape intermediare. Noua directivă urmărește să limiteze astfel de situații și să ofere debitorilor șanse reale de a-și salva contractele.

Cazuri în care datoriile au explodat din cauza penalităților

Specialiștii din domeniu atrag atenția că, în lipsa unor reguli clare, unii consumatori au ajuns în situații extreme. „Am avut situații în care, de la un telefon de câteva sute de lei, s-a ajuns la câteva zeci de mii de lei de plată din cauză că s-au tot adunat dobânzi și penalități și tot felul de comisioane", a explicat Ionel Cristinel Obretin, președintele ANPC.

Executarea silită devine ultima soluție

Prin transpunerea directivei europene în legislația națională, astfel de situații ar urma să fie eliminate.

Înainte de a ajunge la executarea silită, creditorul va fi obligat să propună alte soluții, precum:

reeșalonarea ratelor

o perioadă de grație

restructurarea creditului

Aceste măsuri vor trebui analizate și oferite în mod real, nu doar formal.

Dreptul de a renunța la credit, extins și clarificat

Directiva prevede și o altă modificare importantă: clienții vor putea renunța la credit în termen de 14 zile. Deși acest drept există deja în legislația actuală, mulți consumatori nu îl cunosc.

Noua reglementare obligă creditorii să informeze clar clienții despre această posibilitate. Dacă informația nu este comunicată, dreptul de renunțare se prelungește automat cu încă un an. În plus, renunțarea la credit nu va implica penalități.

Când intră în vigoare noile reguli

Directiva europeană privind contractele de credit pentru consumatori va intra în vigoare în noiembrie 2026. Măsurile nu se vor aplica retroactiv, ci doar pentru împrumuturile contractate după această dată.