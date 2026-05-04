Schimbările din Regulamentul de Racordare ar putea împinge în sus prețurile la energie. Avertismentul asociațiilor de profil

Publicat 4 mai 2026, 18:20 Sursă Realitatea Financiara

Modificările propuse la Regulamentul de racordare pot genera creșteri ale prețurilor la energie și efecte economice în lanț, precum reducerea numărului de locuri de muncă din sector și scăderea veniturilor la bugetele locale, pe fondul încetinirii investițiilor în noi capacități de producție, avertizează Asociația Română pentru Energie Eoliană (RWEA) și Asociația Industriei Fotovoltaice din România (RPIA).

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