Schimbări majore în Codul Fiscal. Guvernul introduce noi pârghii pentru recuperarea datoriilor la stat

Executivul a aprobat o nouă serie de măsuri pentru întărirea disciplinei financiare, aducând modificări esențiale sistemului RO e-TVA. Cea mai așteptată decizie este eliminarea notificării de conformare, măsură menită să reducă povara administrativă asupra contribuabililor.

Guvernul României a aprobat astăzi, 5 martie 2026, o nouă Ordonanță de Urgență propusă de Ministerul Finanțelor, menită să accelereze digitalizarea și să curețe sistemul de mecanismele de evitare a taxelor.

Proiectul, anunțat de ministrul Alexandru Nazare, vizează două direcții clare: simplificarea birocrației pentru firmele corecte și blocarea portițelor legale folosite de datornici.

Eliminarea Notificării RO e-TVA: Mai puțină birocrație pentru firme

Cea mai importantă veste pentru departamentele contabile este eliminarea definitivă a notificării de conformare RO e-TVA (introdusă inițial prin OUG 70/2024).

Autoritățile au recunoscut că, odată cu implementarea decontului precompletat, notificarea suplimentară devenise o sarcină administrativă redundantă.Efect imediat: Se reduce volumul de corespondență inutilă între ANAF și contribuabili.Digitalizare: Comunicarea clasei de risc fiscal este suspendată până la 31 decembrie 2026, termen necesar pentru ca sistemele CNIF și ANAF să poată oferi aceste date automat prin Spațiul Privat Virtual (SPV).

Control strict asupra cesiunii de părți sociale

Guvernul intervine dur pentru a stopa fenomenul „firmelor lăsate cu datorii”. Modificarea Legii 239/2025 extinde monitorizarea asupra tuturor transferurilor de părți sociale în cadrul societăților cu răspundere limitată (SRL).

Ce se schimbă: Nu mai contează dacă asociatul care pleacă deține sau nu controlul societății. Orice cesiune într-o firmă cu datorii fiscale devine opozabilă ANAF doar după notificarea prealabilă și, în anumite cazuri, constituirea de garanții.



Scopul este prevenirea situațiilor în care asociații ies dintr-o afacere pentru a scăpa de responsabilitatea plății datoriilor către bugetul de stat.

Facilități pentru operatorii de produse accizabile

În urma consultărilor cu Consiliul Economic și Social, OUG-ul ajustează și regulile pentru antrepozitele de produse accizabile.Garanții financiare: Cuantumul acestora a fost recalculat pentru a nu bloca excesiv capitalul de lucru al firmelor.

Criterii de risc: Procedurile de autorizare au fost simplificate pentru a menține un echilibru între securitatea colectării taxelor și fluiditatea activității economice.

Ce trebuie să știe contribuabilii?