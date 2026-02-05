România ajunge să se împrumute ca o economie de mâna a doua

Semnal de alarmă de la JP Morgan

Avertisment dur pentru România de la cea mai importantă bancă din Statele Unite. Experții financiari ai JP Morgan au declarat că România se împrumută la costuri similare cu ale unui stat fără rating investment grade. Altfel spus, țara noastră poate să obțină împrumuturi la fel ca o țară junk, avertizează analiștii economici.

Această situație reflectă o problemă de credibilitate fiscală susțin reprezentanții uneia dintre cele mai mari bănci din lume.

Economistul Nicolaie Alexandru-Chidesciuc avertizează că investitorii instituționali își vor retrage capitalul din țara noastră dacă vom pierde ratingul investment grade. Însă, acesta a declarat și că este realist ca anul acesta România să înregistreze un deficit bugetar de maximum 6% din PIB.