Facturile la energie electrică ar putea crește cu până la 22%. Ce se întâmplă cu prețul gazelor
Facturi la energie electrică
Facturile la energie electrică ar putea crește cu 10%-22%. Află ce se întâmplă cu prețurile gazelor și ce scheme de sprijin pregătește Ministerul Energiei.
Românii s-ar putea confrunta cu facturi mai mari la energia electrică în perioada următoare. Prețurile din ofertele furnizorilor indică majorări cuprinse între 10% și 22%, în funcție de compania aleasă și de contractul încheiat de fiecare consumator. În schimb, facturile la gaze naturale pentru populație ar urma să rămână la un nivel apropiat de cel din 2025, potrivit explicațiilor oferite de Dumitru Chisăliță.
Evoluția tarifelor la electricitate este deja vizibilă în ofertele publicate de furnizori pe platforma Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Noile prețuri ar putea ajunge să se reflecte în contractele consumatorilor, ceea ce ar însemna costuri suplimentare pentru gospodării.
Cu cât ar putea crește facturile la energia electrică
Majorările estimate pentru energia electrică sunt cuprinse între 10% și 22%. Diferențele depind de furnizor, de tariful prevăzut în contract și de condițiile comerciale aplicabile fiecărui client.
Dumitru Chisăliță a explicat că ofertele disponibile în prezent pe platforma ANRE indică deja prețuri mai ridicate decât cele din perioada anterioară. În aceste condiții, consumatorii care încheie contracte noi sau își schimbă furnizorul ar putea resimți mai rapid efectele scumpirilor.
Nu toți românii vor avea însă aceeași creștere a facturilor. Prețul energiei electrice diferă de la un furnizor la altul, iar valoarea finală depinde și de condițiile contractuale negociate de fiecare consumator.
Este important de precizat că procentul de 22% reprezintă limita superioară a estimărilor, nu o majorare care se aplică automat tuturor facturilor.
Facturile la gaze naturale ar trebui să rămână la nivelul din 2025
În ceea ce privește gazele naturale, perspectiva este diferită pentru consumatorii casnici. Potrivit explicațiilor oferite de Dumitru Chisăliță, prețurile pentru populație ar trebui să se mențină la un nivel apropiat de cel din 2025.
Această estimare are la bază cadrul legislativ care prevede un preț administrativ pentru gazele naturale produse în România și comercializate către furnizori. Mecanismul este prevăzut să se aplice până la 31 martie 2027.
În aceste condiții, facturile gospodăriilor nu ar trebui să înregistreze creșteri semnificative față de anul trecut, dacă nivelul consumului rămâne similar.
Situația este însă diferită pentru companii și ceilalți consumatori non-casnici, care se pot confrunta cu majorări ale costurilor de aprovizionare.
Companiile ar putea plăti mai mult pentru gazele naturale
Consumatorii non-casnici sunt mai expuși fluctuațiilor de pe piața gazelor naturale, în special dacă nu au contracte de furnizare pe termen lung sau dacă tarifele sunt corelate cu evoluția pieței.
Potrivit explicațiilor prezentate de Chisăliță, prețul gazelor tranzacționate pe piața pentru ziua următoare s-a dublat față de perioada similară din 2025.
Această evoluție ar putea determina scumpiri de peste 20% pentru anumite categorii de consumatori economici. Totuși, majorarea prețului de pe piață nu se transferă automat și integral în facturile finale, deoarece impactul depinde de contractele fiecărei companii.
Ministerul Energiei pregătește noi scheme de sprijin pentru consumatori
În paralel cu evoluția prețurilor, Ministerul Energiei analizează noi mecanisme de sprijin pentru populație, cu accent pe gospodăriile vulnerabile și pe consumatorii casnici afectați de creșterea costurilor.
Eventualele scheme de compensare trebuie să parcurgă procedurile de aprobare și să obțină avizele instituțiilor competente, inclusiv ale Consiliului Concurenței. De asemenea, măsurile trebuie să respecte regulile europene aplicabile.
Prețul final al energiei electrice este alcătuit din trei componente principale: costul energiei propriu-zise, tarifele reglementate de ANRE și taxele.
Potrivit explicațiilor prezentate de Chisăliță, componenta reprezentată de costul energiei propriu-zise constituie aproximativ 30% din factura finală. Aceasta este partea asupra căreia Ministerul Energiei ar putea interveni prin eventuale scheme de sprijin.
Până la aprobarea și aplicarea unor noi măsuri, consumatorii sunt sfătuiți să urmărească ofertele furnizorilor și să compare tarifele disponibile, pentru a identifica variantele cele mai avantajoase în funcție de propriul consum.
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News