Dunărea a ajuns la -116 cm la Ruse. Muniții neexplodate și o bombă de aviație, scoase la iveală de ape

Publicat 12 aug. 2026, 13:07 Sursă Realitatea.net

Nivelul Dunării la Ruse a mai scăzut cu 2 centimetri în ultimele 24 de ore, ajungând la minus 116 centimetri sub cota zero convențională. Recesiunea apei a scos la iveală, în Bulgaria, muniții neexplodate și bombe vechi, inclusiv o bombă de aviație de aproape 2 metri, care a fost detonată la fața locului.

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