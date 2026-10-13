Cereri de ajutoare pentru încălzire. ANPIS a anunțat când se depun și condițiile de venit

Persoanele vulnerabile pot depune din octombrie cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței în sezonul rece 2026-2027 și pentru suplimentul lunar de energie, conform unui comunicat al ANPIS.
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în perioada 1 noiembrie 2026 - 31 martie 2027. Suplimentul pentru energie este asigurat lunar, pe tot parcursul anului, inclusiv în sezonul rece.
Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), sprijinul acoperă integral sau parțial costurile de încălzire pentru consumatorii vulnerabili care folosesc energie termică centralizată, electricitate, gaze naturale sau combustibili solizi și petrolieri. Ajutorul se acordă doar pentru sistemul principal de încălzire al locuinței.
Condiții de venit și depunere cereri
Cererile se depun la primăria localității în care se află locuința, însoțite de declarații pe propria răspundere. Formularele sunt disponibile la sediul autorității locale sau pe site-urile agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială.
Venitul mediu net lunar nu trebuie să depășească 1.386 de lei pe membru de familie sau 2.053 de lei în cazul persoanelor singure. Sprijinul se acordă familiilor și persoanelor singure care îndeplinesc condițiile legale și nu dețin bunuri ce exclud accesarea ajutorului.
Cuantumele suplimentului de energie
Suplimentul pentru energie este un cuantum fix, stabilit în funcție de sursa de energie:
30 de lei pentru energia electrică;
10 lei pentru gaze naturale;
10 lei pentru energia termică;
20 de lei pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.
Dacă energia electrică este singura sursă utilizată, suplimentul lunar crește la 70 de lei.
Mecanismul de plată
Plata se efectuează de ANPIS prin agențiile teritoriale. Pentru energie termică, gaze și electricitate, suma se decontează lunar furnizorului și se scade din factură.
Pentru combustibili solizi sau petrolieri, suma aferentă sezonului rece se acordă integral, într-o singură tranșă, în luna decembrie, indiferent de momentul depunerii cererii.