Sursă: realitatea.net

Războiul din Orientul Mijlociu afectează şi crescătorii de ovine din România.

Carnea de miel va fi mai scumpă anul acesta, din cauza creşterii costurilor de producţie - avertizează crescătorii de ovine. Un kilogram de carne de miel se vinde acum cu 55-65 de lei, iar în supermarketuri preţurile pot ajunge chiar şi la 70 de lei pe kilogram.

La poarta fermei, mieii vii sunt comercializaţi cu aproximativ 20-25 de lei pe kilogram, însă după sacrificare şi tranşare preţul creşte semnificativ. Faţă de anul trecut, carnea este mai scumpă cu peste 20%, după creşterea costurilor la furaje, medicamente şi combustibil. În plus, fermierii sunt afectaţi şi de războiul din Orientul Mijlociu - ţările arabe erau o piaţă bună de desfacere, dar anul acesta nu au mai venit comenzi, aşa că se tem să nu rămână cu mieii nevânduţi.

Traian Sălăgean , crescător de oi din zona Sărmaşu, a explicat pentru Radio România Târgu Mureş:

În zona respectivă se vindea marfă multă şi, de asemenea, cei care cumpărau spre îngrăşare aveau contracte cu arabii. Şi în situaţia în care a început războiul şi nu se mai pot transporta, nu ştiu cine mai riscă să cumpere miei să îngraşe, dacă nu sunt contractele asigurate. E o cheltuială destul de mare să cumperi, să îngraşi, să-i faci la standardul care e cerut şi pe urmă să rămâi cu marfa în pierdere ... e faliment. Nu numai că falimentezi, rămâi pe zero; te îndatorezi, rămâi cu datorii.

Statisticile arată că un român consumă, în medie, mai puţin de 2,5 kilograme de carne de oaie pe an, nivel mai ridicat decât media Uniunii Europene, dar mult sub cel din state precum Franţa, Irlanda sau Grecia.