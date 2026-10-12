Atac cibernetic la compania care deține Mega Image și Profi. Unele sisteme, oprite temporar

Mega Image și Profi își continuă activitatea, în timp ce grupul investighează incidentul și ia măsuri pentru protejarea infrastructurii informatice.
Grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, care controlează în România rețelele Mega Image și Profi, a anunțat că se confruntă cu o problemă de securitate la nivelul rețelei informatice. Compania a decis să scoată temporar din funcțiune anumite sisteme, ca măsură de protecție, în timp ce echipele tehnice evaluează incidentul și lucrează la remedierea acestuia, potrivit realitatea.net.
Reprezentanții grupului precizează că magazinele rămân deschise și continuă să deservească clienții. Compania susține că protejarea infrastructurii, a clienților, angajaților și partenerilor este o prioritate și și-a cerut scuze pentru eventualele neplăceri provocate de incident.
Activitatea comercială continuă în timpul investigației
Ahold Delhaize este unul dintre cei mai mari operatori internaționali de retail și are o prezență importantă pe piața românească prin Mega Image și Profi. Incidentul cibernetic intervine într-un context în care cele două rețele au o pondere semnificativă în comerțul alimentar local.
Mega Image a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 12,25 miliarde de lei, în creștere cu 15,8% față de anul precedent, și un profit net de 124,84 milioane de lei. Profi a raportat în aceeași perioadă afaceri de 14,4 miliarde de lei, în creștere cu 2,5%, dar și pierderi de 537,2 milioane de lei. Rețeaua Profi a fost preluată de Mega Image în 2025.