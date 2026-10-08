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Activele fondurilor de pensii private au crescut cu 39% în prima jumătate a anului

Pensii private

Pensii private

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Scris deStoica Marian
Publicat8 oct. 2026, 15:00
SursăRealitatea Financiara

Activele administrate de fondurile de pensii private din România au ajuns la 246,2 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, înregistrând o creștere de 39% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Datele publicate joi, 8 octombrie, de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) arată că sistemul de pensii private a acumulat un total de 246,2 miliarde de lei în primele șase luni ale anului. Această valoare echivalează cu 12,35% din Produsul Intern Brut al României.

Segmentul Pilon II, format din fondurile administrate privat, a dominat structura activelor, ajungând la 237,4 miliarde de lei. Creșterea anuală pentru acest segment s-a situat tot la 39% comparativ cu iunie 2025.

Pilon III, care cuprinde pensiile facultative, a atins suma de 8,78 miliarde de lei, înregistrând o majorare de 40% față de perioada similară din anul precedent.

Creșterea activelor a fost susținută și de extinderea bazei de clienți. La sfârșitul primului semestru, cele 17 fonduri active pe piață aveau înscrise 9,64 milioane de persoane, față de 9,46 milioane la finalul anului 2025.

Din total, Pilon II număra 8,54 milioane de participanți. Pilon III a depășit pragul de un milion de români, ajungând la aproximativ 1,1 milioane de asigurați.

Investiții axate pe piața locală

Politica de investiții s-a menținut prudentă, cu o focalizare pe instrumentele financiare locale. În primele șase luni, 67% din active au fost alocate titlurilor cu venit fix, iar 29% au mers către acțiuni cotate.

Instrumentele financiare tranzacționate pe piețele financiare sunt evaluate prin marcare la piață, indiferent de perioada pentru care acestea sunt prevăzute a fi păstrate în portofoliile fondurilor. În consecință, evoluția valorii unitare a activului net poate reflecta, pe termen scurt, episoadele de volatilitate ale piețelor financiare.

Caracterul investițional al sistemului de pensii private trebuie însă analizat prin prisma orizontului său de timp. Fondurile de pensii private operează cu un orizont investițional de lungă durată, iar evoluțiile din ultimii ani au evidențiat capacitatea sistemului de a traversa perioade de volatilitate și șocuri financiare, menținând o structură investițională diversificată și un profil prudent de administrare a activelor.

Creșterea activelor administrate, extinderea continuă a numărului de participanți și menținerea unei ponderi semnificative a investițiilor pe piața locală consolidează rolul fondurilor de pensii private atât în constituirea resurselor financiare pentru perioada de pensionare, cât și în finanțarea pe termen lung a economiei românești.

— a transmis ASF într-un comunicat ASF
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