Val de PROTESTE, în martie. Românii din mai multe domenii anunță că ies în stradă împotriva măsurilor lui Bolojan
Val de PROTESTE, în martie. Românii din mai multe domenii anunță că ies în stradă împotriva măsurilor lui Bolojan
Luna martie devine luna protestelor. Românii din toate categoriile sociale spun că vor ieși în stradă pentru a contesta măsurile lui Bolojan. Mai mult, profesorii spun că nu vor mai participa la examene dacă lucrurile nu vor reveni la normal.
Luna martie va fi luna protestelor.
Mai multe categorii profesionale din România, inclusiv profesori, polițiști și pensionari, anunță proteste față de măsurile Guvernului, considerate insuficiente sau nedrepte. Sindicatele reclamă salarii și pensii prea mici, amânarea drepturilor legale și lipsa dialogului cu autoritățile.
Profesorii avertizează că ar putea declanșa greve dacă nu se rezolvă problemele legate de salarizare și finanțarea Educației. De asemenea, polițiștii cer clarificări privind modificările pensiilor militare, plata sporurilor și reorganizarea programului de lucru, iar pensionarii sunt nemulțumiți de creșterile întârziate și de înghețarea pensiilor.
Sindicatele avertizează că protestele vor fi coordonate la nivel național, cu acțiuni în fața inspectoratelor județene, a prefecturilor, a Guvernului, pentru a atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă angajații și pensionarii.
Citește și:
- 08:48 - George Simion, mesaj din Washington: „Luptăm pentru libertatea noilor generații și pentru democrația din România” | VIDEO
- 08:42 - Cum îți afectează viața conflictul din Iran: 5 scumpiri inevitabile cu care te vei confrunta
- 08:32 - Un grup de zeci de români, inclusiv copii cu probleme medicale, este blocat în Dubai
- 08:28 - Avionul cu elevii blocați în Dubai ajunge azi în România
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News