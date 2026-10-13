Trump mizează pe motorina rusească pentru reluarea negocierilor de pace. Ucraina se îndoiește că planul va funcționa
Donald Trump
Administrația președintelui american Donald Trump încearcă să readucă Rusia la negocierile de pace cu Ucraina printr-un acord care permite exportul a peste 2,25 milioane de barili de motorină rusească pe piețele din Statele Unite și din alte țări.
Reprezentanții Kievului privesc cu scepticism strategia, avertizând că înțelegerea ar putea aduce venituri Moscovei fără să o determine să accepte concesii pentru încheierea războiului.
Potrivit unor surse citate de Reuters, emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner le-au transmis oficialilor ucraineni, în cadrul unei întâlniri desfășurate la Miami, că acordul comercial ar putea contribui la schimbarea poziției Kremlinului și la reluarea discuțiilor trilaterale.
SUA speră că acordul privind motorina va schimba poziția Moscovei
În timpul întâlnirii de la Miami, reprezentanții administrației Trump au explicat că președintele rus Vladimir Putin nu ar fi pregătit, în acest moment, să negocieze încheierea războiului. Acordul privind motorina ar urma să transmită însă un semnal că Washingtonul este dispus să colaboreze cu Moscova.
Strategia americană urmărește să creeze condițiile pentru reluarea negocierilor. Una dintre sursele citate a explicat că Washingtonul ar putea folosi oprirea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești și acordul comercial pentru a-i cere Kremlinului să facă, la rândul său, pași concreți către pace.
Deocamdată, nu există garanții că această abordare va determina Rusia să își schimbe revendicările sau să accepte un acord de încetare a focului.
Trump apără acordul, criticat de politicienii americani
Înțelegerea prevede livrarea a peste 2,25 milioane de barili de motorină rusească pe piețele americană și internațională. Donald Trump a apărat public decizia, susținând că aceasta este în interesul consumatorilor americani și că ar putea contribui la reducerea prețurilor la energie.
Acordul a fost însă criticat de unii membri ai Congresului SUA, care avertizează că veniturile obținute din exporturi ar putea ajuta Rusia să își finanțeze în continuare efortul de război, fără ca Moscova să fie obligată să facă concesii.
Prețurile ridicate la combustibili reprezintă și o problemă politică pentru administrația americană înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pentru luna noiembrie. Trump a pus scumpirile pe seama atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești, în timp ce numeroși experți indică războiul cu Iranul drept un factor major al creșterii costurilor energetice.
Ucraina se îndoiește că strategia americană va funcționa
Oficialii ucraineni și-au exprimat rezervele față de ideea că acordurile comerciale ar putea convinge Rusia să renunțe la obiectivele sale militare. În opinia acestora, Moscova ar putea beneficia financiar de înțelegere fără să își modifice cererile teritoriale.
Volodimir Zelenski a susținut că Rusia trebuie să demonstreze prin acțiuni concrete că dorește pacea. Kievul a transmis că este dispus să accepte un armistițiu asupra infrastructurii energetice, cu condiția ca și partea rusă să respecte aceeași regulă.
Donald Trump a anunțat un astfel de armistițiu energetic, însă înțelegerea nu fusese confirmată oficial de ambele părți. În noaptea de luni spre marți, Rusia nu a mai raportat atacuri asupra unor ținte energetice ucrainene, dar a continuat să lovească infrastructura logistică și de transport. De asemenea, o rachetă rusească a căzut în apropierea unei centrale termice din Liov.
Aceste evoluții nu sunt suficiente pentru a confirma existența unui armistițiu respectat în mod constant.
Putin ar putea condiționa negocierile de controlul asupra Donbasului
Potrivit unei surse apropiate Kremlinului, Vladimir Putin ar putea reveni la negocieri doar dacă Rusia obține controlul asupra restului de 11% din Donbas pe care nu îl ocupă în prezent. Moscova ar putea prezenta un asemenea rezultat drept o victorie.
Ucraina a respins ideea cedării teritoriale, dar a indicat că înghețarea conflictului de-a lungul liniilor actuale ale frontului ar putea reprezenta un punct de plecare pentru un acord de pace.
Întâlnirea de la Miami a inclus și discuții despre reconstrucția Ucrainei și despre planurile de investiții necesare după război. Nu a fost anunțat însă un acord concret privind reluarea negocierilor sau încheierea conflictului.
În paralel, tensiunile dintre Washington și Kiev au crescut după anunțarea acordului privind motorina. Zelenski a criticat decizia americană, în timp ce Trump a declarat că Ucraina ar trebui să își aleagă un alt președinte.
Rămâne de văzut dacă strategia administrației americane va determina Moscova să revină la negocieri și dacă discuțiile vor produce progrese concrete spre încetarea războiului.
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