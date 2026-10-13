Trump mizează pe motorina rusească pentru reluarea negocierilor de pace. Ucraina se îndoiește că planul va funcționa

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 oct. 2026, 18:29

Administrația președintelui american Donald Trump încearcă să readucă Rusia la negocierile de pace cu Ucraina printr-un acord care permite exportul a peste 2,25 milioane de barili de motorină rusească pe piețele din Statele Unite și din alte țări.

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