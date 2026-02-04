Tomata 2026: Legumicultorii se pot înscrie până pe 15 aprilie

Ministerul Agriculturii va continua programul „Tomata”

Sprijinul de minimis nu se limitează doar la tomate şi poate fi accesat pentru mai multe culturi de legume.

Legumicultorii se pot înscrie, până pe 15 aprilie, la direcţiile agricole județene.

Programul are ca obiectiv susţinerea producţiei de legume în sere şi solarii şi sprijinirea fermierilor locali în asigurarea unei oferte constante de produse proaspete pe piaţă.

