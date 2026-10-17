Tesla Roadster, mașina viitorului: propulsoare SpaceX, accelerație sub o secundă și lansare estimată în 2028

Prototipul a fost prezentat în cadrul unui eveniment organizat în Texas, iar producția modelului este estimată să înceapă în 2028.
Elon Musk a prezentat noua generație Tesla Roadster, un automobil electric sport echipat cu tehnologie dezvoltată împreună cu SpaceX, care i-ar permite să se ridice pentru scurt timp de la sol și să execute manevre în aer.
Demonstrația a inclus o secvență în care mașina a urcat pe o rampă curbată, a rulat cu roțile în sus, apoi s-a desprins de suprafață, s-a rotit în aer și a aterizat pe roți. Momentul a fost prezentat drept o demonstrație a tehnologiilor dezvoltate de Tesla și compania aerospațială SpaceX.
Cum reușește Tesla Roadster să se ridice de la sol
Potrivit explicațiilor prezentate la eveniment, automobilul folosește propulsoare care eliberează gaz comprimat sub presiune pentru a genera forța necesară unor mișcări în aer. Sistemul ar include și propulsoare pentru controlul altitudinii, precum și componente amplasate în partea din spate a mașinii.
Vehiculul dispune, de asemenea, de un sistem de aspirație cu ventilatoare, conceput pentru a crea o forță care îl menține lipit de o suprafață. Această tehnologie a fost demonstrată în secvența în care mașina a rulat cu roțile în sus.
În timpul prezentării, Roadster a efectuat și o manevră deasupra altor automobile Tesla. Demonstrația a fost realizată fără un șofer la volan, din motive de siguranță.
Accelerație de la zero la 100 km/h în mai puțin de o secundă
Elon Musk a susținut că noul Roadster poate accelera de la zero la 60 de mile pe oră în mai puțin de o secundă, adică de la zero la aproximativ 97 km/h. Performanța ar plasa automobilul în categoria celor mai rapide vehicule sport, dacă va fi confirmată în condiții de utilizare reale.
Potrivit informațiilor prezentate despre model, autonomia ar depăși 480 de kilometri, iar viteza maximă declarată pentru una dintre versiuni ar fi de peste 370 km/h.
Aceste valori sunt specificații anunțate de companie și nu reprezintă rezultate ale unor teste independente prezentate public.
Când ar putea începe producția
Tesla estimează că noua generație Roadster va intra în producție în 2028. Modelul a fost anunțat inițial în 2017, însă lansarea sa a fost amânată în repetate rânduri.
Compania acceptă rezervări pentru mai multe variante, inclusiv versiuni Performance și Thrust. O variantă denumită Rocket ar urma să fie disponibilă doar pe bază de invitație.
Prezentarea prototipului nu înseamnă însă că toate funcțiile demonstrate vor putea fi utilizate pe drumurile publice. Tehnologia de zbor ridică probleme tehnice și de reglementare, iar omologarea unui asemenea vehicul pentru circulația obișnuită rămâne o provocare.