Tensiuni majore: Statele Unite ale Americii își retrag avioanele din Spania după condamnarea atacurilor asupra Iran

Mai multe aeronave militare americane au părăsit în ultimele zile bazele din sudul Spaniei, pe fondul tensiunilor generate de atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului.

Potrivit datelor publicate de platforma FlightRadar24, aproximativ 15 avioane militare au decolat de la bazele din Rota și Morón, după declanșarea operațiunilor militare din Orientul Mijlociu.

Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, a transmis că Madridul nu va permite utilizarea bazelor aflate pe teritoriul său pentru atacuri împotriva Iranului.

Oficialul a subliniat că, deși facilitățile militare sunt operate în comun cu SUA, acestea se află sub suveranitate spaniolă, iar Spania a condamnat ferm intervenția militară.

Conform informațiilor publicate de agenția Reuters, cel puțin șapte dintre aeronavele retrase au fost identificate aterizând la baza aeriană Ramstein Air Base, din Germania.

Poziții diferite în Europa

Situația contrastează cu poziția adoptată de Regatul Unit, care inițial a refuzat folosirea bazelor sale în operațiuni contra Iranului. Ulterior, premierul britanic Keir Starmer a aprobat utilizarea acestora în cadrul unei misiuni de „autoapărare colectivă”.

În același timp, poziția dură a guvernului de la Madrid, susținută de premierul Pedro Sánchez, transformă din nou Spania într-o voce distinctă în regiune.

Analiștii avertizează că această atitudine ar putea tensiona relațiile diplomatice dintre Spania și Washington, într-un context internațional deja marcat de instabilitate.