SURSE: Părinții minorului de 13 ani implicat în crima din Timiș ar plănui să îl trimită în Spania

Adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario ar urma să fie scos din țară

Apar detalii noi în cazul crimei din Timiș, care a șocat întreaga țară. Potrivit presei, părinții băiatului de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario, adolescentul de 15 ani, ar încerca să îl trimită în Spania, la bunicii săi.

Între timp, copilul, care nu răspunde penal din cauza vârstei de 13 ani, a fost mutat într-o locație secretă, cunoscută doar de Direcția pentru Protecția Copilului, după protestele izbucnite în fața caselor rudelor sale.

Cazul a declanșat un val de revoltă în Timișoara, unde sute de oameni au ieșit în stradă cerând măsuri ferme. În paralel, Ministerul Justiției a constituit un grup de lucru care analizează posibilitatea modificării legislației privind răspunderea penală a minorilor. Se discută fie scăderea vârstei minime, după modelul unor state europene, fie menținerea pragului de 14 ani, dar cu excepții clare în funcție de discernământ.

„Ne propunem să acționăm prompt în vederea identificării unor mijloace eficace de reglementare juridică. E foarte important să luăm măsuri ca astfel de cazuri să nu se mai întâmple”, a declarat Radu Marinescu în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

A fost internat la psihiatrie, dar externat pe semnătură de mama sa

Minorul de 13 ani a fost inițial internat la psihiatrie, apoi externat pe semnătura mamei, iar abia ulterior, după crima odioasă, a fost plasat sub supraveghere specializată. Ceilalți doi adolescenți de 15 ani arestați în dosar sunt implicați și în alte incidente violente. Înainte cu doar câteva zile de a participa la uciderea lui Mario au atacat un alt tânăr de 18 ani cu un briceag.