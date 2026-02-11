STS lansează un nou sistem 112. Cum vor fi localizați apelanții fără semnal. Modalitatea prin care persoanele cu deficiențe de auz pot lua legătura cu autoritățile

Apel video pentru persoanele cu deficiențe de auz

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a prezentat marţi, 10 februarie, noul sistem de localizare a apelanților la numărul unic de urgență 112, precum și o opțiune dedicată persoanelor cu deficiențe de auz, prin care acestea pot solicita sprijinul serviciilor de urgență prin apel video, potrivit realitatea.net.

„În România, serviciul 112 a reușit tranziția către Next Generation 112, care ne plasează în topul țărilor europene care au făcut un astfel de demers”, a declarat purtătorul de cuvânt al STS, colonel Cătălin Chirca.

Localizare avansată, disponibilă indiferent de semnal

Potrivit reprezentanților STS, România este prima țară din Europa care implementează o soluție de localizare avansată, menită să crească acuratețea și viteza de identificare a apelanților în caz de urgență.

„În noua arhitectură, orice operator poate prelua apelul, nu doar cei din județul respectiv. Localizarea nu mai este dependentă de un anumit nivel de semnal, fiind funcțională pentru tehnologiile 2G, 4G și 5G”, a explicat generalul de brigadă Florin Feticu, șeful departamentului 112 din STS.

Sistemul utilizează cinci metode de localizare – două prin rețea mobilă și trei la nivelul telefonului mobil – asigurând o precizie sporită în identificarea poziției apelantului.

Apel video pentru persoanele cu deficiențe de auz

O altă noutate importantă este introducerea apelului video, dedicat în principal persoanelor cu deficiențe de auz. Funcționalitatea este deja disponibilă în regim pilot în București și Ilfov, urmând să fie extinsă treptat la nivel național.

„Facem tranziția de la apelurile vocale la comunicarea multimedia de urgență – audio, video, text și transmiterea de fișiere”, a precizat generalul Feticu.

Apelurile video vor permite comunicarea prin intermediul unui interpret între persoana cu deficiență de auz și operatorul serviciului 112.

Timp mai scurt de răspuns și apel la responsabilitate

Reprezentanții STS au mai anunțat că viteza medie de răspuns la apelurile 112 este în prezent de șase secunde, iar un operator poate introduce toate datele unui caz în mai puțin de un minut și 20 de secunde.

În 2025, s-a înregistrat cel mai mic număr de apeluri non-urgente din ultimii ani, însă purtătorul de cuvânt al instituției a lansat un apel la responsabilitate: „Sunt peste 3 milioane de apeluri la 112 în 2025 care nu sunt urgente.”