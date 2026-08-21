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Actualitate· 2 min citire
Sindicatele din educaţie se opun noului proiect al legii salarizării
Sindicate din Educație
Publicat21 aug. 2026, 14:24
Sursărealitatea.net
Sindicatele din educaţie le cer parlamentarilor să voteze împotriva noului proiect al legii salarizării bugetarilor prezentat partidelor de ministrul interimar al muncii, Dragoş Pîslaru.
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