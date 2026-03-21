Război Orientul Mijlociu. Regiunea Golfului, sub presiune: atacuri aeriene în Dubai și Kuweit. Riscul unei crize energetice globale crește LIVE TEXT

Mai multe state din Golf au fost vizate de atacuri cu drone și rachete în ultimele ore, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Iranul. Dubaiul anunță că a respins un atac aerian, Kuweitul confirmă lovirea unei rafinării, iar Arabia Saudită avertizează că prețul petrolului ar putea depăși 180 de dolari pe baril dacă situația se agravează, amplificând temerile privind o criză regională majoră.

UPDATE - Donald Trump, despre războiul cu Iranul: Cred că am câştigat

Preşedintele Donald Trump a declarat, vineri, că este de părere că SUA au „câştigat” războiul cu Iranul.

„Cred că am câştigat”, a spus preşedintele la plecarea de la Casa Albă. „Le-am distrus marina, forţele aeriene, le-am distrus sistemele antiaeriene, le-am distrus totul”.

El afirmă că SUA au lovit Iranul „extrem de dur”, adăugând: „Nu ştiu dacă ar fi posibil să fii lovit şi mai tare”.

„Aceştia sunt nişte bandiţi, nişte animale şi nişte oameni oribili”, spune el despre regimul de la Teheran.

Întrebat dacă Israelul va fi pregătit să pună capăt războiului din Iran atunci când SUA vor fi gata, Trump a răspuns: „Cred că da. Relaţia este una foarte bună, vrem lucruri mai mult sau mai puţin similare”, iar ambele naţiuni „vor victoria”.

„Ne mişcăm liber”, a adăugat el, recunoscând totodată că Iranul continuă să „blocheze” Strâmtoarea Ormuz. „Dar din punct de vedere militar, sunt terminaţi.”

Trump a spus că menţinerea deschisă a acestei rute maritime vitale ar fi o „manevră militară simplă”, dar că este nevoie de ajutor, pe care l-a descris ca fiind „nave” şi „volum”.

Liderul de la Casa Albă a spus că „ar fi frumos” dacă ţările care depind de strâmtoare s-ar implica în efortul de a o menţine deschisă.

Președintele american a minimizat perspectivele unui armistiţiu cu Iranul, susţinând că SUA deţin avantajul şi doresc o încheiere decisivă a războiului.

„Uitaţi, putem purta un dialog, dar, ştiţi, nu vreau să încheiem un armistiţiu”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă.

„Nu închei un armistiţiu când literalmente distrugi cealaltă parte. Ei nu au o marină. Nu au o forţă aeriană. Nu au niciun echipament. Nu au observatori. Nu au arme antiaeriene. Nu au radar. Iar liderii lor au fost ucişi la toate nivelurile. Nu intenţionăm să facem asta”, a spus Trump.

UPDATE - Trump estimează că Iranului i-ar trebui „zece ani” pentru a se reconstrui

Donald Trump a estimat că Iranului i-ar trebui „zece ani” pentru a se reconstrui după ofensiva militară condusă de Statele Unite şi Israel.

Preşedintele american a asigurat, la postul MSBNC, că răsturnarea regimului actual nu constituie obiectivul principal al operaţiunii.

„Dacă plecăm acum, le va lua zece ani să se reconstruiască. Dar dacă rămânem mai mult timp, nu îşi vor mai reveni niciodată”, a declarat el.

Pe de altă parte, armata americană poate „neutraliza”insula Kharg, un punct nevralgic pentru industria petrolieră iraniană, „oricând, dacă preşedintele Trump va da ordinul”, a afirmat, vineri, Anna Kelly, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, într-o declaraţie transmisă agenţiei AFP.

UPDATE - Marea Britanie acceptă ca SUA să utilizeze bazele sale pentru a lansa atacuri asupra unor obiective iraniene din zona Strâmtorii Ormuz

Marea Britanie a aprobat utilizarea bazelor sale de către SUA pentru lansarea de atacuri asupra unor obiective iraniene din Strâmtoarea Ormuz, relatează BBC.

Downing Street permisese anterior forţelor americane să utilizeze bazele britanice pentru operaţiuni menite să împiedice Iranul să lanseze rachete care ar pune în pericol interesele sau vieţile britanicilor.

Însă, în cadrul unei reuniuni de vineri, miniştrii au convenit că utilizarea bazelor britanice de către SUA ar putea fi extinsă acum pentru a include protejarea navelor din Strâmtoarea Ormuz.

Marea Britanie nu va fi în continuare implicată direct în atacuri, iar Downing Street afirmă că „principiile care stau la baza abordării Marii Britanii faţă de conflict rămân neschimbate”.

Un purtător de cuvânt al Downing Street a declarat că miniştrii au convenit astăzi că bazele pot fi utilizate acum pentru „operaţiuni defensive ale SUA” care vizează „capacităţile utilizate pentru a ataca navele din Strâmtoarea Ormuz”.

Aceştia adaugă că „miniştrii au subliniat necesitatea unei dezescaladări urgente şi a unei rezolvări rapide a conflictului”.

UPDATE 21:13 - Israelul a anunţat uciderea a alţi doi oficiali iranieni de rang înalt din serviciile de informaţii.

Israelul a anunțat, vineri, uciderea a doi oficiali iranieni de rang înalt, în cadrul unei campanii militare extinse vizând liderii serviciilor de informații și structurile de securitate ale Teheranului.

UPDATE - Marea Britanie a efectuat patrule aeriene defensive deasupra Iordaniei, Qatarului, Emiratelor Arabe Unite şi Bahrainului

Marea Britanie a efectuat, în noaptea de joi spre vineri, patrule aeriene defensive deasupra Iordaniei, Qatarului, Emiratelor Arabe Unite şi Bahrainului, a confirmat Ministerul Apărării (MoD) într-un comunicat operaţional.

Potrovit sursei citate, avioanele de tip Typhoon şi F-35, sprijinite de avioanele de realimentare în zbor Voyager, au efectuat aceste patrule.

Marea Britanie are mai multe avioane care zboară în regiune decât în orice moment din ultimii 15 ani, iar piloţii britanici au depăşit acum 700 de ore de zbor, a declarat MoD.

Există 500 de membri ai personalului britanic care sprijină activităţile de apărare aeriană în bazele britanice din Cipru, iar Marea Britanie a trimis un număr mic de planificatori suplimentari la Centcom-ul SUA pentru a ajuta la planificarea şi dezvoltarea de opţiuni pentru îmbunătăţirea securităţii în strâmtoarea Hormuz, a adăugat acesta.

UPDATE 16:04 - NATO mută trupe din cauza războiului din Orientul Mijlociu. „Securitatea personalului nostru este primordială”.

NATO este în curs de „ajustare” a dispozitivului misiunii sale din Irak, a declarat vineri purtătoarea sa de cuvânt Allison Hart din cauza războiul din Orientul Mijlociu.

Preşedintele francez Emmanuel Macron evocă posibilitatea unui ”cadru ONU” al unei viitoare misiuni care să securizeze navigaţia în Strâmtoarea Ormuz, după încetarea Războiului în Orientul Mijlociu, apreciind că acest lucru ”poate ajuta”, relatează AFP.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a transmis un avertismentm Marii Britanii în cadrul unei convorbiri telefonice cu secretarul de externe Yvette Cooper.

UPDATE 12:30 - Italia exclude participarea la o misiune militară pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz

Șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a declarat că nu are în vedere participarea Italiei la o misiune militară care să vizeze deblocarea Strâmtorii Ormuz, rută crucială pentru transportul internațional al petrolului. Meloni a precizat că Roma poate participa la misiuni în zonă doar după încheierea războiului din Iran.

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a transmis vineri un mesaj de condoleanţe, subliniind că securitatea trebuie „smulsă duşmanilor”, în urma uciderii ministrului serviciilor de informaţii, Ismail Khatib.

UPDATE 11:10 - Trei persoane ucise în urma unui atac israelian în Gaza

Mass-media din Gaza, afiliată Hamas, a raportat că trei persoane au fost ucise și o alta rănită în urma unui atac al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) în partea de est a orașului Gaza, relatează The Times of Israel. Publicația nu a putut verifica independent informația, iar IDF nu a făcut până în prezent vreun comentariu oficial pe marginea acestui subiect.

UPDATE 10:30 - IDF confirmă uciderea purtătorului de cuvânt al Gărzii Revoluționare Iraniene

IDF a confirmat vineri că Ali Mohammad Naini, purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare Islamice din Iran (IRGC), a fost ucis într-un atac aerian în Iran.

Atacul a fost efectuat peste noapte de Forțele Aeriene Israeliene, pe baza informațiilor furnizate de Direcția de Informații Militare, potrivit armatei israeliene.

IDF afirmă că Naini „a ocupat mai multe roluri în propagandă și relații publice” de-a lungul anilor, fiind „principalul propagandist al IRGC în ultimii doi ani”.

„În rolul său, Naini răspândea propaganda teroristă a regimului către proxy-urile sale din Orientul Mijlociu, pentru a influența și avansa atacuri teroriste împotriva Statului Israel de pe diferite fronturi”, se arată într-un comunicat al IDF.

Anterior, mass-media de stat iraniană anunțase că Naini a fost ucis într-un atac.

Un avion de luptă F-35 al SUA a realizat o aterizare de urgență în Orientul Mijlociu, după ce ar fi fost lovit de un tir iranian, informează AFP, citând presa americană.

UPDATE 9:40 - Hezbollah reia atacurile: sirene de rachetă sună pe granița de nord a Israelului

Sirenele de alertă pentru rachete au răsunat vineri dimineață în orașul Kiryat Shmona și într-un localitate vecină de la granița cu Libanul, semnalând ceea ce autoritățile consideră a fi un atac recent al grupării Hezbollah. Este prima alertă pentru un atac Hezbollah în nordul Israelului după mai bine de șapte ore, potrivit oficialilor locali.

Locuitorii din zonă au fost îndemnați să se adăpostească în buncăre și să urmeze instrucțiunile autorităților de securitate, în timp ce forțele de apărare israeliene monitorizează situația și pregătesc eventuale răspunsuri la atac.

Incidentul vine într-un context de tensiuni persistente la granița de nord, unde Hezbollah a mai lansat rachete sporadic în ultimele săptămâni.

UPDATE 8:15 - Israelul lovește poziții ale armatei siriene după atac asupra druților

Armata israeliană a anunțat vineri dimineață că a lovit poziții militare siriene în sudul Siriei ca răspuns la un presupus atac asupra civililor druzi în zona Sweida, care a avut loc ieri.

Potrivit Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), loviturile au vizat un sediu și arme aflate în mai multe tabere ale armatei siriene. „Aceasta a fost o reacție la evenimentele de ieri, în care civili druzi au fost atacați în zona Sweida”, se arată într-un comunicat al armatei.

Loviturile nu au fost raportate de principalele mass-media siriene, iar detaliile privind atacul asupra druților rămân neclare.

O miliție druză din zona Sweida susține, într-un comunicat online, că nouă persoane au fost ucise, 12 au fost reținute la un punct de control, iar alte șapte au fost „răpite”. De asemenea, aceștia susțin că ar fi avut loc și un atac cu rachete și drone.

IDF afirmă că „nu va permite să se facă rău druților din Siria și va continua să acționeze pentru a-i proteja” și că „urmărește în continuare evoluțiile din sudul Siriei și va acționa conform directivei conducerii politice.”

UPDATE 8:00 - Dubaiul susține că a respins un atac aerian iranian chiar la începutul sărbătorii Eid al-Fitr

Dubai a anunțat că a respins cu succes un atac aerian atribuit Iranului, după ce mai multe explozii puternice au fost auzite în oraș în primele ore ale dimineții, pe fondul tensiunilor crescânde din regiune.

Potrivit Biroului de Presă din Dubai, autoritățile au interceptat toate amenințările aeriene, fără ca incidentul să se soldeze cu victime. „Autoritățile din Dubai confirmă succesul tuturor operațiunilor de interceptare aeriană, fără victime raportate”, se arată în comunicatul oficial.

Atacul a avut loc chiar în momentul în care moscheile din oraș lansau prima chemare la rugăciune pentru sărbătoarea Eid al-Fitr, care marchează sfârșitul lunii sfinte musulmane Ramadan.

Incidentul vine într-un context regional tensionat, marcat de schimburi de atacuri și temeri privind extinderea conflictului în zona Golfului. Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre amploarea atacului sau eventualele pagube materiale.

Liderii europeni au cerut redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi un moratoriu pentru atacurilor asupra infrastructurii de alimentare cu apă şi energie din Orientul Mijlociu, cu ocazia reuniunii de la Bruxelles menite să abordeze problema creşterii preţurilor la energie cauzată de război, relatează AP.

UPDATE 7:50 - Rafinăria Mina Al-Ahmadi din Kuweit, lovită de drone. Un incendiu a izbucnit la instalații, fără victime

Rafinăria Mina Al-Ahmadi din Kuweit a fost vizată de un atac cu drone în primele ore ale dimineții, incidentul provocând izbucnirea unui incendiu în unele unități ale complexului petrolier.

Compania petrolieră de stat KPC a confirmat că mai multe drone au lovit instalația, însă, potrivit primelor informații furnizate de agenția de presă de stat, nu au fost înregistrate victime.

Pompierii au intervenit rapid pentru stingerea incendiului, iar autoritățile au decis oprirea preventivă a mai multor unități de producție, pentru a proteja angajații și a limita riscurile.

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor crescute din regiune, autoritățile monitorizând situația și evaluând eventualele pagube materiale.

UPDATE 7:40 - Trump, surprins de escaladarea conflictului

Președintele american Donald Trump se confruntă cu dificultăți în a justifica opiniei publice implicarea militară americano-israeliană în conflict, notează cotidianul Le Monde.

Închiderea strâmtorii Ormuz și atacurile asupra infrastructurii energetice din Golf au alimentat inflația, complicând și mai mult situația politică internă din SUA. Escaladarea rapidă pare să fi luat prin surprindere administrația americană, care încearcă acum să explice necesitatea intervenției.

UPDATE 7:30 - Statele din Golf, sub alertă: atacuri cu rachete și drone interceptate în mai multe țări

Mai multe state din Golf au anunțat că sistemele lor de apărare aeriană au fost activate pentru a răspunde unor atacuri cu rachete și drone, pe fondul escaladării tensiunilor în regiune.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite și Kuweit au confirmat că interceptează tiruri de rachete, în timp ce Arabia Saudită a anunțat că a dejucat mai multe atacuri cu drone.

În Bahrain, Ministerul de Interne a declarat că schije provenite dintr-o „agresiune iraniană” au provocat un incendiu la un depozit. Focul a fost stins rapid, fără a fi raportate victime, după ce anterior fuseseră activate sirenele de raid aerian.

Armata kuweitiană a transmis că sistemele sale de apărare aeriană „răspund amenințărilor ostile cu rachete și drone”, în timp ce presa de stat din Emiratele Arabe Unite vorbește despre „amenințări iminente” venite din partea Iranului.

În același timp, Garda Revoluționară Islamică din Iran a revendicat atacuri asupra forțelor americane de la baza aeriană Al-Dhafra din Emiratele Arabe Unite, precum și asupra unor obiective din Israel, folosind rachete și drone.

Până în acest moment nu au fost raportate victime.

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a precizat că, în mai puțin de două ore, forțele sale au „interceptat și distrus” 10 drone în estul țării și încă una în nord, subliniind intensitatea atacurilor din ultimele ore.

UPDATE 7:00 - Arabia Saudită avertizează: prețul petrolului ar putea depăși 180 de dolari pe baril

Oficiali din sectorul petrolier din Arabia Saudită estimează că prețul petrolului ar putea depăși pragul de 180 de dolari pe baril, în cazul în care perturbările generate de conflictul cu Iranul vor continua până la sfârșitul lunii aprilie.

Potrivit unui articol publicat de The Wall Street Journal, scenariul este luat în calcul pe fondul riscurilor crescute privind aprovizionarea globală și escaladarea tensiunilor din regiune.

Informația nu a putut fi confirmată independent de Reuters până în acest moment.

Estimările vin într-un context de volatilitate accentuată pe piețele energetice, investitorii fiind tot mai atenți la evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu.