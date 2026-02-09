Răcire accentuată a vremii! Prognoza ANM

Precipitații mixte și vânt intens în mai multe regiuni ale țării

Un anticiclon lovește puternic țara noastră. Vremea se răcește din nou, iar meteorologii anunță ninsori, vânt puternic și ploi. În unele zone minimele vor scădea până la -15 grade Celsius.

„Ne așteptăm să ningă și în restul Munteniei și în Oltenia, bineînțeles și în toate zonele montane. Deocamdată vorbim de ninsori slabe cantitativ.

În celelalte regiuni vor fi precipitații, dar sub formă de ploaie, în condițiile în care în Banat și în Crișana vorbim de temperaturi mai ridicate decât în mod normal a avea la această dată; astăzi maxime până la 10-11 grade.

Într-adevăr, vântul se intensifică pe măsură ce masa de aer avansează în regiunile sudice: în Oltenia, în Muntenia, în Dobrogea, rafale de 40-50 km/h.

În Capitală, deja resimțim procesul de răcire, acesta va continua, astfel încât dacă ieri am avut o temperatură maximă de 6-7 grade, astăzi va fi de 0, cel mult 1 grad, iar la noapte -7... -6 grade. Apar și precipitații foarte slabe cantitativ, dar de data aceasta sub formă de ninsoare”, a declarat meteorologul ANM Alina Șerban pentru Realitatea PLUS.