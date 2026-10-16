Advertising
Actualitate· 1 min citire
Péter Magyar: Ungaria va oferi ajutor diplomatic pentru o pace durabilă în Ucraina
Peter Magyar, Volodimir Zelenski
Publicat16 oct. 2026, 16:52
Sursănewsweek
Péter Magyar a declarat că a discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Bruxelles despre reconstruirea relațiilor bilaterale, drepturile maghiarilor din Transcarpatia și necesitatea unei soluții diplomatice pentru războiul rus.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News