Papa Leon al XIV-lea a celebrat Liturghia după operația la plămâni

Papa Leon al XIV-lea a celebrat Liturghia vineri, la prânz, la câteva zile după operația pentru cancer pulmonar. Vaticanul a făcut publice imagini cu suveranul pontif în picioare, fără sprijin.
Starea de sănătate a Papei Leon al XIV-lea continuă să se îmbunătățească, potrivit echipei medicale. Suveranul Pontif poate desfășura singur activitățile obișnuite de zi cu zi.
„Recuperarea postoperatorie îi permite să își desfășoare complet singur activitățile obișnuite de zi cu zi”, se arată în informarea semnată de medicul personal al Papei, Luigi Carbone, și de Stefano Margaritora, șeful secției de chirurgie toracică de la spitalul Gemelli.
Vineri, 16 octombrie 2026, Papa a celebrat Liturghia la prânz. La slujbă au fost prezenți medici și asistente aflați în afara programului de lucru, precum și membri ai Jandarmeriei Vaticanului.
În timpul predicii, suveranul pontif le-a mulțumit angajaților spitalului pentru grija acordată pacienților și pentru îngrijirea primită în perioada petrecută sub supraveghere medicală.
Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentației
În aceeași zi, Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentației.
Suveranul Pontif a atras atenția asupra folosirii hranei ca instrument în conflictele armate și le-a cerut guvernelor să direcționeze o parte din fondurile destinate cheltuielilor militare către dezvoltarea agriculturii sustenabile.
Papa a subliniat că foametea este alimentată, în mare măsură, de lipsa voinței politice și a solidarității, insistând asupra responsabilității statelor de a asigura accesul tuturor oamenilor la hrană suficientă și sigură.
Terminul pentru reluarea activităților
Vaticanul nu a stabilit încă un termen pentru reluarea completă a activităților Papei. Secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, a declarat joi, 15 octombrie 2026, că este prea devreme pentru a face estimări.
Parolin a explicat că decizia va depinde de evoluția recuperării, de condițiile în care Papa va putea reveni la activitățile sale și de recomandările medicilor.
Vaticanul continuă pregătirile pentru vizita apostolică pe care Papa Leon al XIV-lea ar urma să o efectueze în Uruguay, Argentina și Peru, în perioada 6-17 noiembrie 2026. Desfășurarea călătoriei va depinde de evoluția stării sale de sănătate și de recomandările echipei medicale.