Orientul Mijlociu în pragul escaladării: Israel și Statele Unite au atacat Iranul, spații aeriene închise și zboruri anulate

Sâmbătă dimineața, tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat dramatic după ce Israel și Statele Unite au lansat atacuri asupra unor ținte din Iran. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, explozii puternice au fost raportate în capitala Teheran, precum și în alte orașe importante, între care Tabriz (nord-vest) și Isfahan (centru).

Replică rapidă a Iranului

La scurt timp după atacuri, Iranul a anunțat că a răspuns prin lansarea de rachete și drone asupra bazelor militare americane din Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite, precum și asupra unor centre militare aflate pe teritoriul israelian. Situația a generat temeri privind o extindere rapidă a conflictului în întreaga regiune.

În urma schimbului de atacuri, mai multe state au decis închiderea spațiilor aeriene. În prezent, sunt închise spațiile aeriene din Qatar, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Israel, Iran și Irak, măsură care afectează puternic traficul aerian internațional.

Zboruri anulate și restricții pe aeroporturi

Efectele s-au resimțit și în România. Mai multe zboruri au fost anulate de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni), în contextul suspendării curselor către destinații din zona afectată.

Companiile aeriene au început să anunțe suspendarea temporară a zborurilor către și dinspre Israel, Abu Dhabi și Amman. Operatorul național TAROM a informat că suspendă temporar zborurile comerciale către și dinspre Tel Aviv, Beirut și Amman în perioada 28 februarie – 2 martie 2026, inclusiv, pe fondul situației tensionate din Orientul Mijlociu și al restricțiilor impuse asupra spațiilor aeriene și aeroporturilor din regiune.

De asemenea, zborurile RO155 OTP–TLV și RO156 TLV–OTP programate pentru 3 martie sunt în curs de analiză, urmând ca o decizie finală să fie comunicată în cel mai scurt timp.

Pasagerii afectați au la dispoziție mai multe opțiuni:

reprogramarea călătoriei pentru o dată ulterioară;

emiterea unui voucher TAROM;

rambursarea integrală a biletului neutilizat.

„Siguranța pasagerilor și a echipajelor rămâne prioritatea noastră absolută. TAROM va relua operarea acestor zboruri imediat ce condițiile vor permite desfășurarea lor în deplină siguranță”, a transmis compania pe pagina oficială de Facebook.

Recomandări oficiale și reacția altor companii

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a recomandat cetățenilor români care au planificate călătorii către Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze deplasările pentru o dată ulterioară.

Și alte companii aeriene au anunțat măsuri similare. AnimaWings, El Al și HiSky au suspendat zborurile programate în zilele următoare către Tel Aviv. În același timp, Wizz Air a decis suspendarea tuturor zborurilor către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman până la data de 7 martie.

Escaladarea rapidă a conflictului și închiderea spațiilor aeriene amplifică incertitudinea în regiune și afectează direct transportul aerian internațional. Autoritățile și companiile aeriene monitorizează evoluția situației, urmând să adapteze măsurile în funcție de dinamica evenimentelor din Orientul Mijlociu.