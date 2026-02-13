Oferte de vacanțe în toată lumea, cu discounturi de până la 65%, la Târgul de Turism al României

Creştere a cererii pentru destinaţii exotice

Ediția din februarie a Târgului de Turism al României (TTR) continuă să fie cel mai important eveniment al industriei, în condițiile în care, în ultimii ani, a evoluat dintr-o simplă platformă de vânzare a pachetelor turistice într-un hub complex dedicat networkingului, conferințelor tematice și întâlnirilor business-to-business, afirmă Traian Bădulescu, purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).

„Ediţia din februarie a Târgului de Turism al României este cea mai importantă, dând reperul anului turistic care de-abia a început. Evenimentul nu mai este doar o platformă de vânzare a pachetelor de vacanţă, ci a devenit, mai ales după pandemie, un spaţiu complex de networking, conferinţe tematice şi întâlniri business-to-business. Această este o tendinţă mondială după pandemie”, a declarat, joi, Traian Bădulescu.

Acesta a precizat că, în paralel cu târgul fizic, agenţiile de turism vin cu oferte speciale de tip early booking, cu reduceri suplimentare acordate exclusiv în perioada TTR, iar unele organizează propriile târguri, online sau la sediu. Interesul turiştilor se îndreaptă în special către vacanţele estivale, unde discounturile pot ajunge până la 50%, media fiind în jur de 30% pentru destinaţii precum litoralul românesc şi bulgăresc, Grecia, Turcia, Spania sau Egipt.

„Se remarcă şi o creştere a cererii pentru destinaţii exotice şi circuite în Extremul Orient, Africa sau America Latină, semn că tot mai mulţi români caută experienţe diverse - de la turism cultural şi tematic, la aventură”, a mai spus Bădulescu.

Reprezentanţii industriei consideră că ar trebui consolidată şi componenta de incoming a târgului, prin atragerea, în parteneriat cu ministerul de resort şi organizaţiile de profil, a agenţilor străini în regim de hosted buyer, precum şi a jurnaliştilor şi comunicatorilor internaţionali, relatează Agerpres.

În acelaşi timp, România ar trebui să fie prezentă oficial la toate marile târguri internaţionale de turism, dar să susţină constant evenimentele naţionale de profil, a transmis Traian Bădulescu.

Pentru zona de munte şi balneo, accentul se pune pe facilităţile de spa-wellness şi tratament, destinaţii precum Băile Felix, Călimăneşti-Căciulata, Poiana Braşov şi Sinaia fiind la mare căutare pentru relaxarea de primăvară şi vară.

Tur-operatorul promovează şi BIBI CampFest, un eveniment dedicat familiilor, organizat în natură, cu activităţi recreative şi reduceri de 20% în perioada târgului, pachetele pornind de la circa 780 lei/adult.

„Deşi tarifele pentru sezonul estival 2026 pot înregistra uşoare ajustări care ţin pasul cu inflaţia, ele devin extrem de atractive prin discounturile de până la 55% oferite exclusiv la Târgul de Turism. Practic, cine rezervă acum plăteşte un preţ similar sau chiar mai mic decât în anul precedent.

Facilitatea avansului de doar 100 de lei este un ajutor esenţial pe care îl oferim pentru a securiza vacanţele românilor, asigurând un raport calitate-preţ excelent într-un an în care fiecare leu contează”, a declarat Adrian Voican, preşedinte BIBI Group4travel.

Printre ofertele operatorului se mai numără: Riviera românească, cu sejururi de 5 nopţi de la aproximativ 550 lei/persoană în vârf de sezon, în Eforie Nord, pentru hoteluri de 2 stele, dar care pot ajunge şi la circa 4.200 lei/persoană pentru hoteluri de 4 stele din Olimp cu servicii ultra all inclusive; în Delta Dunării sunt oferite pachete în luna iunie în Sfântu Gheorghe, Crişan sau Sulina, de la 420 lei/persoană pentru 3 nopţi; pentru perioada pascală, tarifele pleacă de la 320 de lei/persoană pentru 3 nopţi, dar fără mese incluse la Borşa Maramureş şi ajung până 2.500 de lei/persoană cu mese tradiţionale incluse la Voroneţ, în Bucovina; sejururi la munte şi schi, de la aproximativ 760 lei/persoană pentru 5 nopţi în Sinaia până la pachete premium de circa 3.200 lei/persoană în Poiana Braşov.

O ofertă specială este „Marele Tur al României”, un circuit de 11 zile prin Transilvania, Maramureş, Bucovina şi Moldova, cu tarife de la aproximativ 5.000 lei/persoană, transport inclus, demipensiune şi vizite la obiective turistice.