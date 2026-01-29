Ninsori și ger la început de februarie: ANM anunță scăderea bruscă a temperaturilor

Meteorologii avertizează că începutul lunii februarie va aduce o scădere semnificativă a temperaturilor

După o perioadă cu temperaturi peste normalul sezonului, meteorologii avertizează că începutul lunii februarie va aduce o scădere semnificativă a temperaturilor, cu ger în anumite regiuni și precipitații predominant sub formă de ninsoare.

„În următoarele două zile, o maximă în Capitală în jurul a 10-11 grade C, însă nu vor lipsi și precipitațiile, dacă vorbim de temperaturi pozitive, precipitațiile predominant sub formă de ploaie în zonele mai joase de relief, în mod deosbit în Banat, Crișana, Maramurș, Transilvania, dar și partea de nord a Moldovei și Dobrogea și cu siguranță la altitudini mai mari la 1500 metri precipitații sub formă de lapoviță și ninsori pentru că în zona montanî temperaturile sunt foarte coborâte cu minime negative”, a declarat directorul ANM Elena Mateescu la un post TV.

Potrivit meteorologilor, începutul lunii februarie va aduce o răcire accentuată a vremii, cu scăderi semnificative de temperatură atât pe timpul zilei, cât și noaptea. Valorile maxime vor coborî în special în estul țării, iar nopțile vor deveni tot mai reci.

Cele mai scăzute temperaturi sunt prognozate în Moldova, unde se vor înregistra maxime negative, iar nopțile vor fi geroase, mai ales în zonele depresionare.

„Vorbim de maxime, care mai ales în Moldova vor coborî până la -7, -10 grade C în nordul Moldovei cu valori ușor pozitive în partea de vest a țării, însă minimele treptat devin negative. Vor caracteriza o vreme geroasă pentru că nopțile și diminețile vor fi foarte reci spre -10 grade, -1 grad și e posibil ca în depresiuni să consemnăm valori până la -15 grade C, cel puțin până în jurul datei de 4 februarie”, a precizat Elena Mateescu.

Pe măsură ce temperaturile vor continua să scadă, precipitațiile se vor transforma treptat în ninsoare, în special în jumătatea nordică și estică a țării.

„Ne așteptăm și la ninsori în partea de nord, centru și est a teritoriului, cu siguranță vom vorbi de ninsori, dar și precipitații mixte. Pe măsură ce regimul de temperaturi va coborî, acestea se vor transforma treptat în precipitații sub formă de ninsoare”, a mai spus șefa ANM.