Nicușor Dan, mesaj de Paște pentru români: „Binele poate vindeca o societate”

Nicușor Dan a transmis un mesaj de Paște în care îi îndeamnă pe români la solidaritate și la sprijin reciproc, subliniind că binele are puterea de a schimba comunități și de a vindeca societatea.

„Hristos a Înviat! Este certitudinea care ne reamintește în fiecare an de triumful speranței și de puterea renașterii. Este momentul în care ne întoarcem la valorile care ne definesc: încrederea, iubirea și bunătatea față de semeni”, a transmis președintele.

Șeful statului a subliniat că Sărbătorile pascale vin într-un context dificil, marcat de incertitudini și crize, care îi fac pe mulți români să fie preocupați de ziua de mâine.

În acest context, Nicușor Dan a făcut un apel la solidaritate nu doar la nivel simbolic, ci și prin acțiuni concrete: „Vă îndemn să fim solidari nu doar în spiritul tradițiilor, ci și în fapte, sprijinindu-ne pe convingerea că binele are puterea de a schimba comunități și de a vindeca o societate”.

În final, președintele le-a transmis românilor urări de sărbători liniștite, cu sănătate și oameni dragi alături, exprimând speranța că Lumina Învierii va aduce pace sufletească și puterea de a merge mai departe.