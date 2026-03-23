Navigația pe brațul Măcin al Dunării, închisă temporar pentru exerciții militare

Navigația pe brațul Măcin al Dunării va fi suspendată marți și miercuri, între orele 7:00 și 22:00, pentru desfășurarea unor activități de instrucție militară cu muniție de război, a anunțat Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) Galați.

Restricții de circulație și avertizări pentru nave

Sectorul afectat este cuprins între kilometrii fluviali 54 și 49. AFDJ avertizează că în zonă se vor executa trageri cu bătaie de până la 4.000 de metri, ceea ce face ca navigația să fie periculoasă.

Navele și convoaiele fluviale sunt obligate să mențină în permanență în funcțiune radiotelefonul pe canalul VHF 16 și să solicite informații de la Căpitănia Portului Măcin cu 5 kilometri înainte de a intra în zona restricționată, atât din amonte, cât și din aval.

Mijloacele militare participante se vor deplasa în zona de exercițiu începând de luni, ora 8:00, și vor reveni la locurile de acostare vineri, 27 martie.

Exerciții militare și în poligoanele Babadag și Cataloi

Săptămâna aceasta, Poligonul Babadag găzduiește trageri militare cu muniție de război zilnic, între orele 9:00 și 23:59.

De marți, și în Poligonul Cataloi se desfășoară activități similare, în intervalul 8:00–16:00, potrivit anunțului AFDJ.