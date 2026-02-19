Mai mult de 10.000 de locuinţe nu au, încă, energie electrică, din cauza viscolului

Se circulă în condiţii de iarnă pe principalele autostrăzi

Situaţia începe să revină la normal în jumătatea estică a ţării, după ninsorile şi viscolul din ultimele zile. Sunt afectate peste 250 de localităţi de căderile masive de zăpadă.

În continuare, mai mult de 10.000 de locuinţe nu au energie electrică, şcolile din tot judeţul Galaţi fac joi cursuri online, iar la Constanţa, şapte şcoli vor avea cel mai probabil activitatea suspendată.

CFR Călători au anunţat că anulează pentru joi nouă trenuri şi că se înregistrează întârzieri ale curselor, în unele cazuri de peste şase ore. Acum se circulă în condiţii de iarnă pe principalele autostrăzi A1, A2, A3, A7 şi A0, centura capitalei.

Şoferii trebuie să fie atenţi pe mai multe şosele din judeţele Galaţi, Vaslui, Bacău şi Vrancea, unde vizibilitatea este redusă. Poliţiştii recomandă să adaptaţi viteza de deplasare şi să aveţi maşina echipată pentru iarnă.

Inspectorul principal Mihai Sitaru, de la Centrul Infotrafic, pentru Radio România Actualități: Este semnalată ceaţă densă pe autostrada A2, Bucureşti-Cernavodă, pe tronsonul kilometric 35-160, unde vizibilitatea scade la sub 200 de metri şi pe alocuri chiar la sub 50 de metri. Circulaţia rutieră se desfăşoară în condiţii de iarnă, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă, pe autostrăzile A1, Bucureşti-Piteşti, A2, Bucureşti-Constanţa, A3, Bucureşti-Ploieşti, A7, Ploieşti-Adjud şi autostrada A0, centura Bucureşti. Din cauza vremii nefavorabile, traficul rutier este închis pe drumul naţional 23B, între localele Măicăneşti şi Ciorăşti, din judeţul Vrancea. De asemenea, sunt închise două drumuri judeţene în judeţul Vrancea, drumul judeţean 205H şi drumul judeţean 204E şi alte 12 drumuri judeţene în Galaţi, printre care drumul judeţean 242D, drumul judeţean 253 şi drumul judeţean 255.

Pentru evitarea producerii evenimentelor rutiere, vă recomandăm ca anterior efectuării deplasărilor să vă asiguraţi că autovehiculele sunt pregătite în mod corespunzător pentru circulaţia în condiţii de iarnă.

În acest sens, se impune verificarea stării tehnice a anvelopelor, care, potrivit legislaţiei în vigoare, trebuie să fie corespunzătoare sezonului de iarnă.

De asemenea, este necesară verificarea funcţionării sistemului de frânare, a instalaţiei de iluminare şi a ştergătoarelor. Totodată, se recomandă dotarea autovehicului cu echipamente necesare intervenţiilor în situaţii neprevăzute.