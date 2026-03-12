George Simion va fi prezent joi la protestul minerilor din Târgu Jiu - VIDEO
George Simion va fi prezent joi la protestul minerilor din Târgu Jiu - VIDEO
Liderul AUR, George Simion, va ajunge joi la Târgu Jiu și la Filiași pentru a se alătura minerilor care au intrat în grevă și care protestează față de condițiile de muncă și situația incertă a Complexului Energetic Oltenia.
Potrivit reprezentanților formațiunii, Simion intenționează să discute cu protestatarii și să transmită un mesaj de solidaritate față de angajații din sectorul energetic.
Protestele minerilor din Gorj au continuat în ultimele zile, revendicările vizând majorări salariale, siguranța locurilor de muncă și garanții privind viitorul companiei în contextul tranziției energetice.
Vizita lui George Simion are loc într-un moment tensionat, marcat de negocieri dificile între sindicate și conducerea Complexului Energetic Oltenia, în prezența reprezentanților Ministerului Energiei.
George Simion s-a întâlnit cu minerii care protestează în fața Ministerului Energiei
Liderul AUR, George Simion, a mers la minerii aflați în greva foamei în fața Ministerului Energiei, unde a discutat direct cu protestatarii despre situația în care se află.
Simion a stat de vorbă cu oamenii care au recurs la această formă extremă de protest, încercând să afle care sunt principalele probleme care i-au determinat să ajungă în această situație.
În timpul discuțiilor, minerii i-au explicat liderului AUR dificultățile cu care se confruntă și nemulțumirile legate de deciziile autorităților din domeniul energetic. George Simion a ascultat revendicările acestora și a discutat cu protestatarii despre problemele ridicate de ei în fața Ministerului Energiei.
