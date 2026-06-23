Doi români, expulzați din Elveția după o fraudă de sute de mii de franci: schema „accidentelor de muncă”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 iun. 2026, 09:42

Un cuplu de români a fost condamnat în Elveția după ce ar fi pus la punct, timp de patru ani, o schemă prin care au fraudat sistemul de asigurări sociale și mai multe companii de asigurări, obținând ilegal sute de mii de franci elvețieni.

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