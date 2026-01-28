Culisele contractelor pentru termoficarea din Capitală

Omul lui Nicușor Dan a dat milioane de lei pe niște țevi de proastă calitate

Realitatea PLUS a consultat un contract semnat în 2022 între Primăria Capitalei și firma Elsaco Electronic SRL, administrată de fiul șefului Consiliului Județean Botoșani actual consilier onorific al lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, după acuzațiile publice privind calitatea materialelor folosite la lucrările de termoficare.

În ultimii ani s-au făcut lucrări atât la rețeaua primară, cât și la rețeaua secundară de termoficare, însă avariile continuă, iar și în prezent există bucureșteni care nu au apă caldă și căldură. În acest context, au apărut acuzații legate de firmele care au executat lucrările, iar printre documentele analizate se numără și unul dintre contractele semnate în perioada în care Nicușor Dan era la Primăria Capitalei.

Adevărul despre situația termoficării din Capitală. Consilierul lui Nicușor Dan, implicat direct

Este vorba despre un contract din 2022, încheiat între Primăria Capitalei și Elsaco Electronic SRL, firmă administrată în prezent de fiul șefului Consiliului Județean Botoșani, cel care este și consilier onorific al lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Contractul vizează reabilitarea unei părți din rețeaua de termoficare din sudul Capitalei și are o valoare de aproximativ 300 de milioane de lei. Pe de altă parte, în presă au apărut acuzații și la adresa unei alte companii cu care Termoenergetica ar fi încheiat contracte, companie despre care se susține că ar avea legături cu oligarhi ruși.

În articolul apărut în spațiul public se vorbea despre un contract semnat în 2023, însă, în urma documentării, reiese că Termoenergetica a încheiat contracte cu această firmă și în februarie 2026, și în martie 2026. A fost solicitat și un punct de vedere din partea Primăriei Capitalei cu privire la aceste contracte și acuzații, însă, până în acest moment, nu a fost transmis niciun răspuns.