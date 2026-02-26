Comisia Europeană respinge un nou fond pentru avort și recomandă folosirea mecanismelor existente

Comisia Europeană a anunțat că nu va crea un nou instrument financiar pentru extinderea accesului la întreruperi de sarcină în Europa, respingând o propunere susținută de aproximativ 1,2 milioane de cetățeni din statele membre.

Reprezentanții instituției au precizat, totuși, că guvernele pot apela la fonduri deja existente pentru a sprijini femeile în acoperirea costurilor serviciilor de avort, cu condiția adaptării programelor de finanțare actuale.

Propunerea a fost promovată prin inițiativa cetățenească My Voice, My Choice, care solicita crearea unui mecanism voluntar la nivel european. Acesta ar fi permis statelor interesate să contribuie financiar la sprijinirea femeilor care nu au acces la avort în propria țară și sunt nevoite să călătorească în alte state membre.

În decembrie, Parlamentul European a votat în favoarea inițiativei. Cu toate acestea, o parte dintre eurodeputați s-au opus, argumentând că o astfel de măsură ar putea încălca legislația națională și competențele statelor membre.

Într-un comunicat transmis joi, Comisia a subliniat că „nu este necesară introducerea unui nou instrument juridic”, deoarece sprijinul financiar poate fi oferit rapid prin mecanismele deja disponibile în cadrul Uniunii Europene.

Potrivit instituției, statele care doresc să susțină acest tip de servicii pot adapta programele existente, fără a fi nevoie de un fond special creat pentru această situație.