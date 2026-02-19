Ceață densă pe Autostrada Soarelui și drumuri naționale închise. Trafic în condiții de iarnă în toată țara

Autocar cu zece cetățeni din Republica Moldova a rămas blocat

Joi dimineață, la ora 7:00, Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că nu sunt autostrăzi închise din cauza vremii sau a unor accidente, însă traficul se desfășoară în condiții de iarnă pe multe artere din țară.

Pe autostrada A2 București–Cernavodă, între kilometrii 35 și 160, ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar pe anumite porțiuni chiar sub 50 de metri. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție sporită și să adapteze viteza la condițiile de drum.

Condiții dificile de trafic pe mai multe autostrăzi

Condiții dificile de trafic, cu depuneri de zăpadă pe carosabil, sunt semnalate și pe autostrăzile A1 București–Râmnicu Vâlcea, A2 București–Cernavodă, A3 București–Brașov, A7 Ploiești–Adjud și A0 Centura București.

Pe rețeaua de drumuri naționale, DN 23B este închis circulației între localitățile Măicănești și Ciorăști, în județul Vrancea, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. În județul Galați, mai multe drumuri județene sunt parțial blocate, autoritățile intervenind pentru deszăpezire.

Un autocar cu zece cetățeni din Republica Moldova a rămas blocat pe DJ 242A, neputând urca o pantă din cauza poleiului. Pasagerii nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar o sărăriță a fost trimisă în zonă pentru degajarea carosabilului.

În Tulcea, manevrele navale sunt suspendate în Bara Sulina, însă traficul feroviar se desfășoară în condiții de iarnă fără blocaje.

Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferi să se informeze înainte de a porni la drum, să folosească luminile de întâlnire și sistemele de climatizare atunci când vizibilitatea scade și să evite depășirile riscante. Prudența și respectarea regulilor de circulație rămân esențiale pentru siguranța tuturor participanților la trafic.