Ce se întâmplă dacă întârzii plata întreținerii
Puțini știu că simpla neplată la data scadentă nu generează automat penalități
Restanțele la plata cotelor de întreținere apar des în blocurile din România, iar mulți proprietari nu știu exact când pot fi aplicate penalități și în ce condiții. Legislația în vigoare arată clar că sancțiunile nu se activează automat, ci doar dacă există o decizie expresă a adunării generale a proprietarilor.
Penalitățile nu sunt obligatorii
Contrar percepției generale, simpla întârziere nu generează automat penalități. Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari prevede că aplicarea penalităților este o opțiune, nu o obligație.
Asociația trebuie să adopte o hotărâre explicită pentru a putea introduce penalități. Dacă această decizie nu există, sancțiunile nu pot fi trecute pe lista de plată, chiar dacă statutul asociației le menționează.
Care sunt limitele legale ale penalităților
Legislația stabilește un plafon maxim de 0,2% pe zi din suma restantă. În situația în care adunarea generală nu stabilește un procent concret, se aplică automat limita maximă permisă.
Penalitățile nu pot fi calculate imediat după scadență. Proprietarii au la dispoziție un termen de 30 de zile pentru a achita întreținerea fără sancțiuni. După trecerea acestui interval, penalitățile zilnice pot fi aplicate doar asupra sumelor rămase neplătite.
Cum sunt folosiți banii proveniți din penalități
Sumele colectate din penalități sunt destinate în primul rând achitării obligațiilor asociației față de furnizori și prestatori de servicii. Dacă nu există datorii, adunarea generală poate decide utilizarea banilor pentru:
lucrări de reparații și întreținere a părților comune
investiții în imobil
îmbunătățirea serviciilor comune
În cazul în care un proprietar achită doar o parte din întreținere, restul sumei se reportează în luna următoare și poate fi penalizat după expirarea termenului legal de 30 de zile.
Aspecte importante pentru proprietari și asociații
Aplicarea penalităților este posibilă doar dacă există o hotărâre clară a adunării generale. Termenul de 30 de zile trebuie respectat înainte de calcularea sancțiunilor. Procentul aplicat nu poate depăși limita legală de 0,2% pe zi. Toate plățile trebuie înregistrate corect pentru a evita neînțelegerile.
