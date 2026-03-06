Cât va ajunge să coste mielul de Paște? Fermierii au mărit prețul, odată cu creșterea cererii

Piața mieilor din România traversează o perioadă de creștere a cererii, iar acest lucru s-a reflectat rapid în prețurile practicate de crescători. În ultimele zile, ofertele din piață indică valori mai mari față de cele înregistrate anterior, pe fondul unei cereri tot mai ridicate și al contextului internațional.

Potrivit informațiilor recente, kilogramul de miel a ajuns la aproximativ 26 de lei, după ce în perioada anterioară prețurile erau semnificativ mai mici. În mediul online, crescătorii sunt încurajați să nu își reducă pretențiile financiare, în condițiile în care se anticipează o cerere în creștere, inclusiv în apropierea sărbătorii Ramadanului.

„Prețul a urcat considerabil”, spun reprezentanții crescătorilor

Pe grupurile dedicate oierilor, discuțiile despre nivelul prețurilor și despre oportunitățile de vânzare sunt tot mai frecvente. Mulți fermieri primesc sfaturi să nu accepte oferte sub nivelul actual al pieței, mai ales că există interes pentru miei de dimensiuni mai mari, de peste 27 de kilograme, în special din partea importatorilor.

Nicolae Cioranu, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine „Păstorul Crișana”, a confirmat pentru agrointel.ro tendința de creștere a prețurilor, explicând că oferta este limitată, iar cererea este influențată de apropierea sărbătorilor. El a amintit că în luna decembrie kilogramul de miel era vândut la 16,5 lei, în timp ce în prezent nivelul a crescut semnificativ.

Și Ionică Nechifor, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine și Caprine Moldoovis, a precizat că cererea pe piața internă rămâne ridicată, iar prețul mediu se situează în jurul valorii de 23 de lei pe kilogram în viu.

Strategii diferite în rândul fermierilor

Nu toți crescătorii aleg să vândă imediat, în ciuda prețurilor în creștere. O parte dintre aceștia preferă să păstreze mieii pentru perioada Sărbătorilor Pascale, mizând pe o cerere suplimentară pe piața internă.

Astfel, piața mieilor este marcată de un echilibru instabil între cererea tot mai mare, nivelul în creștere al prețurilor și deciziile diferite ale fermierilor. Evoluțiile sunt influențate atât de factori externi, cât și de calendarul sărbătorilor religioase, care pot amplifica fluctuațiile din sector.

Creșterea actuală a prețurilor evidențiază modul în care contextul internațional și cererea sezonieră pot avea efecte directe asupra pieței agricole locale.