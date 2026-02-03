Care este temperatura optimă în dormitor iarna și de ce trebuie să fie mai răcoare decât în restul casei? Ce recomandă specialiștii

Temperatura în casa iarna si vara

Temperatura aerului din dormitor joaca si ea un rol foarte important in calitatea somnului. Iată ce temperatură este recomandată iarna în dormitor, conform specialiștilor!

Temperatura recomandată în dormitor

Organismul uman isi regleaza temperatura in functie de ritmul circadian, iar seara, inainte de culcare, aceasta scade usor. Acesta este, practic, semnalul ca procesele nocturne ale corpului sunt gata sa inceapa. Din acest motiv, este recomandat ca temperatura ambientala din camera in care dormi sa fie putin mai scazuta decat in cele unde iti petreci timpul ziua.

Mai precis, o temperatura incadrata intre 16 si 22 grade Celsius este considerata optima pe perioada somnului, spun specialiștii în sănătate.

Probabil, cea mai frecventa dilema pe care o au multi dintre noi este legata de temperatura optima in casa, in raport cu anotimpurile. In perioadele de tranzitie, aceste neclaritati sunt mai pronuntate, intrucat organismului ii trebuie putin timp sa se acomodeze la noul anotimp.

Este adevarat si ca fiecare persoana are propriul interval termic in care se simte confortabil, iar acest aspect poate sa varieze destul de mult de la o persoana la alta. Cu toate acestea, s-a dovedit ca este important sa eviti diferentele foarte mari de temperatura dintre mediul exterior si cel interior.

Astfel, pe timpul iernii, temperatura optima in casa este de 20-22 grade Celsius, in timp ce vara, este indicat sa mentii o temperatura ambientala de aproximativ 23-25 grade Celsius.

Sfatul referitor la mentinerea unor diferente de temperatura cat mai mici intre exterior si interior este valabil si atunci cand folosesti functia de incalzire sau aerul conditionat in autoturism. Exista un motiv intemeiat, pentru care este necesar sa acorzi atentie acestui aspect, si anume ca organismul nu trebuie supus unui soc termic puternic, odata cu trecerea in afara masinii, intrucat acesta poate provoca neplaceri, inclusiv pusee de hipertensiune sau hipotensiune arteriala, sangerari nazale sau stare de lesin, susțin specialiștii.