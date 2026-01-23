Călin Georgescu, în mijlocul românilor de Ziua Principatelor Române, în Parcul Carol

Ilie Bolojan, în schimb, se ascunde de furia oamenilor

Românii se pregătesc să celebreze sâmbătă, 24 ianuarie 2026, Ziua Unirii Principatelor Române printr-un eveniment organizat în Parcul Carol din București. Președintele interzis Călin Georgescu a anunțat că va fi prezent alături de oameni la ora prânzului, începând cu ora 12:00. Realitatea Plus va transmite imagini exclusive din momentele cheie ale zilei.

Călin Georgescu va ajunge în Parcul Carol la ora 12:00, unde va depune o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut, în semn de respect pentru eroii țării. Organizatorii se așteaptă la o participare ridicată, mai ales după mobilizarea intensă din mediul online. Forțele de ordine vor fi prezente pentru a asigura desfășurarea în siguranță a evenimentului, având în vedere numărul mare de participanți anunțați.

Călin Georgescu, în mijlocul oamenilor de Ziua Principatelor Române

În ceea ce privește prezența oficialilor, situația este diferită de la un lider la altul. Președintele Nicușor Dan va participa la manifestările organizate în Focșani și Iași. În schimb, premierul Ilie Bolojean nu a anunțat încă un program oficial pentru această zi, astfel că nu este clar dacă va fi prezent la evenimentele din Capitală, mai ales că în ultima perioadă la orice apariție publică și-a făcut apariția a fost huiduit.