Căile ferate din Italia, sabotate chiar la startul Jocurilor Olimpice de Iarnă: incendii, cabluri tăiate și trenuri blocate
Italia se confruntă cu un incident major de securitate
Italia se confruntă cu un incident major de securitate, după ce autoritățile au descoperit mai multe acte de sabotaj pe rețeaua feroviară din nordul țării.
Aceste atacuri au avut loc chiar în ziua debutului Jocurilor Olimpice de Iarnă.
Potrivit poliției, cel puțin trei incidente distincte au avut loc în zone-cheie: între Bologna și Veneția, dar și în apropiere de Pesaro. Un incendiu izbucnit pe infrastructura feroviară a dus la întârzieri de până la două ore și jumătate, iar ulterior anchetatorii au descoperit cabluri electrice tăiate și un dispozitiv exploziv artizanal amplasat lângă șine.
În urma sabotajelor, circulația trenurilor de mare viteză a fost suspendată temporar, fiind reluată treptat abia sâmbătă după-amiază.
Ministerul Transporturilor califică evenimentele drept „acte de sabotaj extrem de grave”, cu similitudini evidente cu atacurile asupra rețelei de trenuri de mare viteză din Franța, produse înainte de Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.
Deocamdată, nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru atacuri, iar investigațiile sunt în plină desfășurare. Poliția tratează cazul ca pe o amenințare la adresa siguranței naționale, într-un context internațional extrem de sensibil.
