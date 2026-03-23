Bursa de Valori Bucureşti a deschis în scădere cu peste 1,5% prima şedinţă a săptămânii

Bursa de Valori București (BVB) a deschis în scădere ședința de tranzacționare de luni, cu un rulaj ce se cifra la 21,99 milioane de lei (4,32 milioane euro), după 45 de minute de la deschiderea tranzacţiilor.

Indicele principal BET , care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 1,54%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o scădere similară.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 1,49% din valoare, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a coborât cu 1,53%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor se diminuase cu 0,95%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, era pe minus cu 1,47%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Romcab (+11,26%), Şantierul Naval Orşova (+3,61%) şi Intercapital SBITOP TR UCITS ETF (+3,18%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Energopetrol (-15,00%), Electromagnetica (-5,69%) şi Vrancart (-4,64%).