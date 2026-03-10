Alexandra Păcuraru, protest pașnic în fața catedralei din Constanța. Mesaj de forță pentru toți românii: „Binele va ajunge întotdeauna, minciuna are picioare scurte”

Vicepreședintele AUR regiunea Dobrogea, Alexandra Păcuraru, îi cheamă din nou pe români în fața catedralei din Constanța pentru a-l susține pe Călin Georgescu, președintele interzis de sistem.

Alexandra Păcuraru, vicepreședintele AUR Dobrogea, a transmis un mesaj de susținere pentru Călin Georgescu la protestul pașnic desfășurat în fața catedralei din Constanța, manifestație care are loc în fiecare marți.

Alexandra Păcuraru, despre procesul lui Georgescu

„Iată după cinci săptămâni de când noi suntem aici, avem și noi o zi cu soare. Și spuneau domnii cu care vorbeam înainte și doamnele că minciunea are picioare mici și mai devreme sau mai târziu adevărul va ieși la lumină. Iată, simțim că adevărul chiar poate să pună toată România la lumină, pentru că noi toți, de fapt, suntem aici pentru că vrem demnitate națională. Ieri a fost proces, au fost anulate niște probe. Este un semn foarte bun. Cred că unii judecători de bună credință refuză să mai fie unealta sistemului corupt. Și vor să lupte până la final pentru demnitatea lor. Se tem că vor fi judecați pentru că poporul îi va judeca, dar cea mai aspră judecată este judecata Mântuitorului. Chiar dacă sunt atei, dar știu că de un an de zile nu sunt probe și acest dosar este falsificat, mulți dintre ei au aflat că anumiți bani din campania electorală a lui Nicușor Dan sunt proveniți tot ilegal.

Se tem să continue cu acest abuz împotriva lui Călin Georgescu și până la urmă împotriva noastră, a tuturor celor care luptăm pentru demnitate națională, pentru unitate națională. Vrem prosperitate la noi în țară și nu sărăcie. Mă doare sufletul când vorbesc cu persoanele care fac naveta în Bulgaria, de exemplu, să-și facă plinul la mașină că acolo este mai ieftin. Care este diferența dintre noi și dintre ei? De ce noi nu suntem capabili să avem în fruntea țării oameni responsabili, cu dragoste de popor, oameni care pun interesul național pe primul loc. Acum s-a transformat vorba lor și că este o vorbă veche, să moară capra vecinului. Acești politicieni care ne conduc zic să moară vecinul, să luăm capra. Și așa îndoctrinează și pe ceilalți”, a declarat Alexandra Păcuraru.

Alexandra Păcuraru, mesaj pentru români

Rugată să transmită un mesaj pentru români, aceasta le-a spus oamenilor să aibă credință și să fie puternici.

„Aveți credință tare și fiți voi, Dumnezeu este cu noi și lumina ne arată că adevărul va birui. Bună dimineața! Un mesaj pentru ziua de astăzi. Veniți aici în fiecare săptămână. Suntem alături de domnul președinte Călin Georgescu. Ne bucurăm că au început să miște un pic lucrurile. Îi dorim multă, multă putere să treacă peste toate și știu că binele va ajunge întotdeauna și minciuna are picioare scurte. Vă aștept la ora 11:00 să fiți solidari cu noi, să militați pentru dreptate. Aveți credința tare, acest popor binecuvântat de Dumnezeu va avea la conducerea țării și patrioți adevărați. Suntem aici, pe acest popor sfânt pe care scrie cu sânge, încă, iubire. Iar pe tricolor, unire!”, a mai transmis Păcuraru.

Știre inițială: În fiecare marți, Alexandra Păcuraru îi cheamă pe români în fața catedralei din Constanța, acolo unde protestează pașnic pentru a-l susține pe Călin Georgescu, omul care, deși a câștigat alegerile prezidențiale și ar fi putut fi președintele României, a fost interzis de sistem.

Alexandra Păcuraru, protest pașnic în fața catedralei din Constanța

Și marțea trecută Alexandra Păcuraru a protestat pașnic alături de mai mulți români tot pentru același scop. Aceasta a avut un mesaj clar pentru cei care încearcă să îi dezbine pe oameni și să bage ura în societate.

„Am un mesaj pentru cei care încearcă să ne dezbine și amenință pe cei care au vrut să ajungă aici. Să nu se joace, să nu se joace, pentru că mai devreme sau mai târziu adevărul va birui. Georgescu este nevinovat. În schimb, domnul Nicușor Dan trebuie să dea explicații. Asta este marea nemulțumire națională. De ce domnul Nicușor nu este audiat? Nu este întrebat din ce surse au fost acei bani pe care i-a folosit în campanie? Cum este posibil ca din banii pe care i-a luat de la vecin să îi restituie împrumutul surorii lui? Foarte multe atrocități se întâmplă. Ăsta e motivul pentru care trebuie să punem piciorul în prag și să cerem turul doi înainte cu Georgescu președinte, alegeri anticipate. Să ne alegem parlamentarii. Avem nevoie de patrioți în fruntea țării” , a declarat pe 3 martie Alexandra Păcuraru.