Alertă în Tulcea. Resturi de dronă, descoperite de un localnic într-un sat de la malul Dunării

Publicat 30 iun. 2026, 11:31 Actualizat 30 iun. 2026, 11:34 Sursă Realitatea.Net

Un localnic din zona localității Rachelu, comuna Luncavița, Tulcea, a sunat la numărul unic 112 pentru a raporta prezența unor fragmente de dronă prăbușite. Autoritățile militare au demarat imediat procedurile standard de verificare și securizare a perimetrului din proximitatea graniței.

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