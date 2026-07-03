Accident cumplit în Ialomița. Două femei au murit după ce mașina în care se aflau a fost lovită de tren: doi copii, răniți

Publicat 3 iul. 2026, 13:46 Sursă realitatea.net

Două femei și-au pierdut viața, iar doi copii, în vârstă de 5 și 7 ani, au fost răniți în urma unui grav accident produs vineri în județul Ialomița. Autoturismul în care se aflau a fost lovit de un tren de călători la o trecere la nivel cu calea ferată fără bariere.

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