Actualitate· 1 min citire

Accident cumplit în Ialomița. Două femei au murit după ce mașina în care se aflau a fost lovită de tren: doi copii, răniți

Accident grav în Ialomița

Accident grav în Ialomița

Scris deStoica Marian
Publicat3 iul. 2026, 13:46
Sursărealitatea.net

Două femei și-au pierdut viața, iar doi copii, în vârstă de 5 și 7 ani, au fost răniți în urma unui grav accident produs vineri în județul Ialomița. Autoturismul în care se aflau a fost lovit de un tren de călători la o trecere la nivel cu calea ferată fără bariere.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Ialomița, accidentul s-a produs pe DJ 203 F, la o trecere la nivel cu calea ferată fără bariere.

Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că o femeie de 29 de ani, din localitatea Valea Ciorii, aflată la volanul unui autoturism, nu ar fi acordat prioritate de trecere trenului personal care circula pe ruta Bărăganu – Țăndărei, intrând în coliziune cu acesta.

Două femei au murit, doi copii au ajuns la spital

Impactul a fost devastator. Conducătoarea auto și pasagera aflată pe scaunul din dreapta au murit în urma accidentului. În autoturism se aflau și doi copii, în vârstă de 5 și 7 ani, care au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs tragedia.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident cumplitIalomițatrafic blocatvictimeisu

Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe