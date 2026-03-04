47 de ani de la „Marele Cutremur” - 55 de secunde de coșmar. Anatomia dezastrului din 1977

Sursă: realitatea.net

Pe 4 martie România marchează una dintre cele mai negre file din istoria sa postbelică. La ora 21:22, în urmă cu aproape cinci decenii, pământul s-a zguduit cu o forță devastatoare, lăsând în urmă răni care nu s-au închis nici astăzi. Dincolo de comemorare, data de 4 martie rămâne un semnal de alarmă permanent asupra vulnerabilității infrastructurii noastre în fața furiei naturii.

55 de secunde de coșmar: Anatomia dezastrului din 1977

Cutremurul din 4 martie 1977 a avut o magnitudine de 7,2 pe scara Richter (sau 7,4 conform măsurătorilor ulterioare pe scara Mw) și s-a produs la o adâncime de 94 de kilometri, în zona seismică Vrancea. Impactul a fost apocaliptic:

Bilanțul uman: 1.578 de victime la nivel național, dintre care 1.424 doar în București. Peste 11.300 de persoane au fost rănite.

Dezastrul urban: 35.000 de locuințe s-au prăbușit în întreaga țară. În Capitală, 33 de clădiri mari (blocuri de locuințe și hoteluri) au fost rase de pe fața pământului, majoritatea fiind construite în perioada interbelică.

Pierderi economice: Pagubele au fost estimate la acea vreme la peste 2 miliarde de dolari, o sumă colosală pentru economia de atunci.

Personalități imense ale culturii române, precum actorul Toma Caragiu, scriitorul Alexandru Ivasiuc și cântăreața Doina Badea, și-au pierdut viața sub dărâmături, lăsând un gol imens în conștiința publică.

Cutremurele majore de după 1977

Vrancea este un motor seismic activ care nu s-a oprit niciodată. Deși niciun eveniment ulterior nu a atins nivelul de distrugere din 1977, România a mai traversat câteva momente de cumpănă care au testat rezistența noilor construcții:

1. Cutremurul din 30 august 1986

A fost cel mai puternic seism de după 1977, cu o magnitudine de 7,1 grade. S-a produs la o adâncime mai mare (131 km), ceea ce a făcut ca unda de șoc să fie resimțită puternic în Basarabia, la Chișinău. Deși a provocat panică și avarii la unele clădiri vechi, nu s-a soldat cu prăbușiri de blocuri noi.

2. Seismele „gemene” din 30 și 31 mai 1990

O situație rară în care Vrancea a descărcat energie prin două cutremure mari în mai puțin de 24 de ore:

Primul, pe 30 mai, a avut 6,9 grade.

Al doilea, în dimineața următoare, a avut 6,4 grade. Bilanțul a fost de 13 morți și câteva sute de răniți, majoritatea victimelor fiind din Republica Moldova și România, în urma prăbușirii unor elemente de construcție neasigurate (tencuieli, coșuri de fum).

3. Cutremurul din 27 octombrie 2004

Cu o magnitudine de 6,0 grade, acesta a fost cel mai mare seism din secolul XXI în România. Din fericire, adâncimea de 105 km a atenuat impactul la suprafață, provocând doar pagube minore și întreruperi ale liniilor telefonice.

Harta de risc a prezentului: Bucureștiul, capitala europeană a seismelor

Experții în seismologie avertizează că Bucureștiul rămâne capitala europeană cea mai expusă riscului seismic. Problema nu este doar magnitudinea, ci starea clădirilor:

Clădirile interbelice: Majoritatea blocurilor „cu bulină roșie” au fost proiectate fără norme antiseismice moderne și au structura deja slăbită de seismele din 1940 și 1977. Modernizările ilegale: Modificările structurale făcute de proprietari în interiorul apartamentelor (dărâmarea pereților de rezistență) reprezintă un risc major invizibil. Timpul de reacție: Sistemul de avertizare timpurie oferă aproximativ 20-25 de secunde între detectarea undei primare în Vrancea și sosirea undei distructive în București — suficient pentru oprirea gazelor sau a curentului, dar insuficient pentru evacuarea locatarilor de la etajele superioare.

Ce am învățat în 47 de ani?

Progresul tehnologic ne permite astăzi să monitorizăm Vrancea secundă de secundă, însă reziliența unei națiuni se măsoară în consolidări. În timp ce noile coduri de proiectare (P100) sunt extrem de riguroase, ritmul de consolidare a clădirilor istorice rămâne, din păcate, mult sub nivelul de urgență impus de istorie.

Ziua de 4 martie nu este doar despre amintirea celor dispăruți, ci despre responsabilitate. Într-o țară în care „seismul cel mare” nu este o posibilitate, ci o certitudine statistică, pregătirea individuală și investițiile în siguranța structurală rămân singurele arme reale împotriva dezastrului.