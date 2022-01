Sediul poliției din Țăndărei a fost luat cu asalt de o colonie de lilieci. Acțiunea de relocare a micilor zburătoare este în desfășurare.

Oamenii legii au solicitat ajutor prin Poliția Animalelor Ialomița, la Societate Ornitologică Română, întrucât liliecii sunt o specie protejată de lege.

„Cu sprijinul specialiștilor în domeniu, o parte din colonia de lilieci a fost capturată și relocată la un Centru de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice. Întrucât este o perioadă de hibernare, specialiștii vor reveni la sediul Poliției din Țăndărei, pentru a stabili dacă mai există și alte exemplare, pentru a fi capturate și redate ulterior mediului natural,” a transmis Ludmila Dascălu, purtăorul de cuvânt IPJ Ialomița.

“Astăzi ne-am confruntat cu un caz dificil. O colonie de lilieci a populat poliția din Orașul Țăndărei. Aceștia au solicitat ajutor prin Poliția Animalelor Ialomița, către Societatea Ornitologica Romana care mai departe a redirecționat apelul echipei Wilderness Research and Conservation și Fundaţia Visul Luanei . Când am ajuns la fața locului am observat animale prin toată clădirea. Acestea sunt destul de complicat de capturat fără a distruge pereții instituției. Am decis să lucrăm împreună cu echipa poliției pentru a captura și reloca pe rând animalele, pe măsură ce intră în camerele instituției, în condiții de siguranță. Primele 5 animale din specia Pipipstrellus kuhlii au ajuns la Centrul de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice. Acestea au fost îngrijite de echipa medicală, fiind destul de slăbite și urmează a fi induse în hibernare artificială. Ulterior animalele vor fi eliberate în zona de proveniență, nu înainte ca secția de poliție să fie izolată cel puțin pe interior,” au transmis reprezentanții Protecției si Studiul liliecilor.

Pipipstrellus kuhlii, este un animal de talie mijlocie, având lungimea de 7-8 cm și greutatea de 5-40 g, Adăposturile de vară sunt situate îngeneral în clădiri, în fisuri şi cavități situate în diferite părti ale construcțiilor, dar şi în scorburi. Hibernează în cavități situate în pereții exteriori ai clădirilor. Este o specie frecventă în localități, vânează în parcuri, grădini, peste suprafețe de apă, în jurul corpurilor de iluminat. Are un zbor rapid şi foarte agil. În general, vânează la înăltimi de 2-10 m deasupra solului, iar în unele cazuri şi la înălțimi mult mai mari. Hrana constă din insecte mici din care țânțarii sunt nelipsiți.

Este specie strict protejată.

Sursa foto Protectia si Studiul liliecilor/Facebook

Sursa: Realitatea de Ialomita