”Eram convins că va fi un meci viu, mai ales că am avut un public numeros. Acasă avem evoluții bune, nu am pierdut decât două meciuri. Mă așteptam la schimbarea asta de atitudine, am făcut analiza meciului trecut, cu FC Hermannstadt. Băieții au văzut unde au greșit, iar eu am dat-o pe lejeritatea după câștigarea locului în play-off.

Acum, au înțeles mesajul meu, acela de a ne lupta pentru locul 4, care duce la baraj. Ce va fi în continuare nu contează, dar jos pălăria pentru modul în care s-au dedicat, pentru determinare, pentru seriozitate. Dacă nu aveam atitudinea asta, am fi avut probleme. Am întâlnit, poate, cea mai în formă echipă din campionat și am reușit să marcăm de două ori”, a spus Adrian Mihalcea la finalul partidei.