Caz ireal într-o comună din Ialomița! O femeie îl acuză pe vecinul său, tot fermier, că face tot posibilul pentru a-i distruge culturile. De mai bine de o lună femeia spune că este terorizată de bărbat, pentru că o împiedică să își irige cultura de grâu și face tot posibilul pentru a strica pământurile. Mai exact, în fiecare zi găsește șanțuri săpate cu excavatorul și gropi mari în culturi, scrie realitatea.net.

„A venit sambata si a intrat cu un utilaj de prelucrat solul si a intors porumbul, a intors graul invocand ca este proprietar si s-a gandit sa-si ia terenul. Suntem foarte necajiti ca de o luna de zile suntem incontinuu stres ca din doua in doua zile auzim, ‘Haideti ca ne-a blocat o instalatie de irigat de grau’. A venit cu escavatorul, a sapat gropi mari. va dati seama cu un buldoescavator a sapat o groapa in intentia de a ne bloca instalatia de irigat si in felul asta compromite instalatia de irigat. Dupa 10 mai suntem incontinuu amenintati, ne compromite anul agricol”, spune Vasilica Gustoiu, agricultoare.

În tot acest timp, fermierul acuzat a fost contactat de noi, însă nu a dorit să ne dea prea multe detalii.

„Este o ancheta în desfășurare. Am sesizat organele judiciare in calitate de pagubiti si asteptam sa vedem care sunt deciziile instantei. Mai mult nu comentez”, spune barbatul acuzat.

Femeia susține că tatăl vecinului care îi distruge culturile și care ar fi procuror, cât și primarul comunei ar fi prieten, iar din acest motiv nu îl pedepsește nimeni. Echipa Realitatea PLUS a încercat să ia legătura și cu primarul, însă nu a răspuns.

Sursa: Realitatea de Ialomita